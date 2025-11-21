Presenta Fernando Flores a la Policía Antidelito de Metepec

Recordó que la seguridad es una tarea permanente que exige innovación y compromiso continuo.

El gobierno municipal encabezado por el presidente municipal Fernando Flores Fernández dio un paso más en la modernización de su estrategia de seguridad pública con la puesta en marcha de la Unidad Antidelito, un cuerpo especializado que busca brindar atención más efectiva y focalizada a las necesidades de la ciudadanía.



Fue durante un acto celebrado en la explanada de la Plaza Benito Juárez, donde el presidente municipal reconoció la labor de 167 elementos policiales, quienes recibieron apoyos económicos por su destacada actuación en tareas de prevención, reacción y salvaguarda ciudadana.



Flores Fernández subrayó que el desempeño de la Dirección de Seguridad Pública ha permitido disminuir prácticamente todos los indicadores delictivos, con avances notorios en la reducción de delitos como el robo de vehículo con violencia y el robo a transeúntes.



Destacó también la histórica inversión municipal en materia de seguridad, la cual asciende a casi 90 millones de pesos en el presente año. Dicho monto se incrementará con la próxima incorporación de 30 motocicletas tácticas, que comenzarán operaciones durante la segunda quincena de diciembre para reforzar labores de vigilancia y respuesta rápida.



La recién conformada Policía Antidelito está integrada por elementos con perfiles profesionales especializados en inteligencia, investigación y ciencias del ámbito policial, muchos de ellos con formación universitaria y capacitación continua.



Con esta nueva unidad, el municipio amplía su estrategia de seguridad, que hace apenas unos días incorporó también a la Policía de Atención Ambiental y Protección Animal, consolidando así un modelo más completo, moderno y cercano a la ciudadanía.



Metepec refrenda con estas acciones su compromiso por mantener un entorno seguro, eficiente y con cuerpos policiales preparados para responder a los retos actuales



La presentación se dio momentos después de que Fernando Flores Fernández encabezara el Desfile Cívico Deportivo por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana.



Donde escuelas, deportistas y las familias desfilaron con mucho ánimo y orgullo, mostrando un Metepec unido, celebrando su historia y disfrutando en grande.