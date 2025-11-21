Ana Muñiz Neyra encabeza desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Estuvo acompañada de los integrantes del Cuerpo Edilicio, así como de directores y trabajadores del ayuntamiento local.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, encabezó el desfile Cívico-Deportivo por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de San Mateo Atenco.



El cambio de sede para la realización se centró en el principal objetivo de evitar el cierre de vialidades que afecta a los automovilistas, perjudicando al comercio y la economía del municipio.



La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, estuvo acompañada de los integrantes del Cuerpo Edilicio, así como de directores y trabajadores del ayuntamiento local.



En su mensaje, Muñiz Neyra, agradeció a las y los estudiantes atenquenses, deportistas, personas adultas mayores de las seis Casas del Día del DIF San Mateo Atenco y a servidoras y servidores públicos del Gobierno Municipal de San Mateo Atenco 2025-2027 por su participación, y a las familias por acompañarnos.



Durante el desfile participaron 3250 participantes, entre estudiantes de 22 escuelas de los niveles básico y medio superior; servidoras y servidores públicos municipales, del DIF San Mateo Atenco, Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, INJUVE, Protección Civil, autoridades auxiliares.



Además con enorme alegría, señaló Muñiz Neyra, participaron los adultos mayores de las Casas de Día