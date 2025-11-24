Sedui recupera espacios públicos para que las mexiquenses caminen seguras

-Con el Programa de Obra Pública, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura construye entornos urbanos con la instalación de luminarias tipo LED y solar.

Cada luminaria colocada con el Programa de Obra Pública de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez permite que miles de mujeres en el Estado de México ejerzan su derecho a la ciudad y caminen seguras durante el regreso a casa al anochecer, la rutina de ejercicio vespertina o en una simple salida de compras.



Los proyectos de recuperación de espacios públicos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) buscan dar respuesta a las demandas de las mujeres, cada Día Naranja, iniciativa internacional para generar consciencia sobre la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas.



Testimonio de esta transformación, es la Unidad Deportiva “Juan del Mazo López” en el municipio de Acambay, donde usuarias como Loruhama Ruiz Garfias pueden continuar con sus rutinas de ejercicio hasta tarde gracias a la instalación de luminarias tipo LED y solares.



“En la noche se ve espectacular, pareciera que estás a plena luz de la luna, te dan ganas de venir a correr; el clima es adecuado, es un lugar abierto, llama mucho la atención. Muy padre la iluminación por las noches”, comentó.



En el centro de Texcoco, el cambio en la iluminación tiene un impacto directo en la economía y la seguridad de sus zonas comerciales y peatonales.



El andador “Nicolás Bravo” y el “Pasaje Catedral” son vías que ahora ofrecen mayor tranquilidad y así lo percibe Marina Olivia Amparo Solís, quien ha visto mejorado el entorno de su marisquería con la sustitución de las luminarias solares en las calles Fray Pedro de Gante y Nicolás Bravo.



“Últimamente, este pasaje, este andador, era peligroso. Para mí, la iluminación quedó muy bien. Ahorita ya está más bonito”, indicó.



Con el Programa de Obra Pública, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez construye entornos urbanos que fomentan la equidad y la autonomía de las mujeres mexiquenses, en plazas y mercados municipales, parques y deportivos, entre otros espacios.