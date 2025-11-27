Ricardo Moreno inaugura extensión del Centro de Control y Bienestar Animal en Villas Santín

-Atenderá a seres sintientes de la zona norte del municipio con programas de vacunación, esterilizaciones y atención médica

La extensión nororiente del Centro de Control y Bienestar Animal (CCByA) en Villas Santín es un espacio estratégico de amplia cobertura de atención para miles de animales de compañía, el cual contará con vacunación permanente, esterilizaciones, atención médica, rehabilitación y adopción responsable.



El presidente municipal Ricardo Moreno destacó que esta política de alcance comunitario, apuesta por recuperar sitios públicos, acercar servicios y fortalecer la convivencia social; además, informó que este espacio abandonado por 25 años hoy se transforma en un punto de servicio digno, seguro y útil para el área norte, donde históricamente ha existido la mayor problemática de perros y gatos en situación de calle.



Acompañado por la Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, la Diputada local, Paola Jiménez Hernández, y el Presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca, Mario Vázquez, el alcalde mencionó que este es un compromiso cumplido con los habitantes de Sauces y Santín y permitió descentralizar los servicios para convertir unos locales abandonados en espacios públicos renovados, reactivando parques y reduciendo factores de riesgo; con esta visión, Moreno Bastida informó sobre la próxima instalación de una extensión de la Cruz Roja en la zona, para fortalecer aún más la red de atención comunitaria.



Por su parte, la Directora General de Medio Ambiente, María del Carmen Soto Garduño, resaltó que este centro de atención representa un avance fundamental para consolidar un municipio comprometido con el cuidado hacia los animales; asimismo, subrayó que este espacio no es solo una instalación física, sino un acto de responsabilidad social. También destacó la labor del personal operativo, especialistas veterinarios, asociaciones protectoras y al personal de la Dirección de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social, por el mural que da identidad al espacio.



Durante su intervención, el titular del Centro de Control y Bienestar Animal, Emmanuel Pedraza Reyes, enfatizó el papel de la sociedad civil, protectoras y colectivos que impulsan en coordinación con el Gobierno local el bienestar animal en Toluca; asimismo, señaló que esta extensión permitirá enfrentar con mayor capacidad, condiciones y cercanía, la problemática de los animales en situación de calle en las comunidades de la zona norte.