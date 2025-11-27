Ricardo Moreno inaugura extensión del Centro de Control y Bienestar Animal en Villas Santín

-Atenderá a seres sintientes de la zona norte del municipio con programas de vacunación, esterilizaciones y atención médica

La extensión nororiente del Centro de Control y Bienestar Animal (CCByA) en Villas Santín es un espacio estratégico de amplia cobertura de atención para miles de animales de compañía, el cual contará con vacunación permanente, esterilizaciones, atención médica, rehabilitación y adopción responsable.

El presidente municipal Ricardo Moreno destacó que esta política de alcance comunitario, apuesta por recuperar sitios públicos, acercar servicios y fortalecer la convivencia social; además, informó que este espacio abandonado por 25 años hoy se transforma en un punto de servicio digno, seguro y útil para el área norte, donde históricamente ha existido la mayor problemática de perros y gatos en situación de calle.

Acompañado por la Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, la Diputada local, Paola Jiménez Hernández, y el Presidente de la Cruz Roja Mexicana Delegación Toluca, Mario Vázquez, el alcalde mencionó que este es un compromiso cumplido con los habitantes de Sauces y Santín y permitió descentralizar los servicios para convertir unos locales abandonados en espacios públicos renovados, reactivando parques y reduciendo factores de riesgo; con esta visión, Moreno Bastida informó sobre la próxima instalación de una extensión de la Cruz Roja en la zona, para fortalecer aún más la red de atención comunitaria.

Por su parte, la Directora General de Medio Ambiente, María del Carmen Soto Garduño, resaltó que este centro de atención representa un avance fundamental para consolidar un municipio comprometido con el cuidado hacia los animales; asimismo, subrayó que este espacio no es solo una instalación física, sino un acto de responsabilidad social. También destacó la labor del personal operativo, especialistas veterinarios, asociaciones protectoras y al personal de la Dirección de Apoyo a la Juventud, Recreación y Convivencia Social, por el mural que da identidad al espacio.

Durante su intervención, el titular del Centro de Control y Bienestar Animal, Emmanuel Pedraza Reyes, enfatizó el papel de la sociedad civil, protectoras y colectivos que impulsan en coordinación con el Gobierno local el bienestar animal en Toluca; asimismo, señaló que esta extensión permitirá enfrentar con mayor capacidad, condiciones y cercanía, la problemática de los animales en situación de calle en las comunidades de la zona norte.

SHEINBAUM PRESENTA “COATLICUE”, LA SUPERCOMPUTADORA MÁS PODEROSA DE AMÉRICA LATINA

27 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Tendrá una inversión de 6 mil mdp y su construcción se realizará en 24 meses a partir de enero de 2026 El …

Senado aprueba salida de tropas de la Armada de México

27 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Serán 49 elementos los que participarán en un curso táctico en Camp Blanding, Florida. El Senado de la República aprobó el dictamen …

Banxico baja estimación de crecimiento económico para 2025

27 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-El banco central ajustó a la baja su expectativa para la medición general para el cierre del año, al 3.5% desde el …

Premian en Puebla con 20% de apoyo directo a transportistas cumplidos

27 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Se brindará un beneficio que reduce en 40% del costo del proceso de certificación. El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, …

Clara Brugada inaugura el Centro de Voluntariado de la FIFA rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026

27 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

La sede, ubicada en el campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, formará a 6 mil voluntarias y voluntarios, que serán …

Oleada Violeta se expande y llega a Coyoacán para prevenir la violencia contra las Mujeres

27 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-”Las mujeres necesitan conocer que la oferta institucional para atenderlas es mucha y que solo hay que pedir ayuda. No están solas”: …

Delfina Gómez y Paty Zarza encabezaron Megajornada de Vacunación en la UAEMéx

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-UAEMéx y GEM suman esfuerzos para acercar prevención y bienestar a la comunidad universitaria y a la población en general. La gobernadora …

Recibe Lerma reconocimiento de IAPEM por modernización del C4i: Ramírez Ponce

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Gracias a este modelo innovador, Lerma cuenta con mejores capacidades para poder brindar atención y respuestas más rápidas en caso de emergencias. …

Se publica reforma al Código Penal del Edoméx que endurece sanciones por acoso sexual

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La reforma al artículo 269 Bis considera la reiteración y desventaja como agravante, sanciona a servidores públicos que no atiendan denuncias, y …

Investigador de la UAEMéx ganó el Premio Nacional de Ciencias Farmacéuticas “Dr. Leopoldo Río de la Loza 2025”

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Leobardo Manuel Gómez Oliván, académico de la Facultad de Química, recibió la distinción durante el LVIII Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, donde …

Fernando Flores inaugura mural “La creación de la Tlanchana”

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Es el número 31 de los murales incluidos en la “Ruta de la Cultura” en Metepec El presidente municipal de Metepec, Fernando …

“Impulsando tu salud” en Naucalpan continúa beneficiando a la población: Isaac Montoya

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Durante estas jornadas, también se realizan trabajos complementarios para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. El presidente municipal de Naucalpan, …

Entrega Manuel Vilchis aparatos funcionales a vecinos en Zinacantepec

27 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que estos apoyos forman parte del compromiso de fortalecer la atención a sectores vulnerables. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis …

Toluca hace la diablura en Cd Juárez; vence 2-1

27 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

Comienzan los Diablos Rojos refrendando su condición de líder, saliendo con la victoria. El Toluca hizo valer su condición de líder y …

Planean Taylor Swift y Travis Kelce boda épica en una isla privada

27 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Ambas personalidades están considerando desde una ceremonia en Tennessee hasta una celebración de ensueño en una isla privada del Caribe. Taylor Swift …

GOBIERNO Y ENTIDADES ASUMEN COMPROMISO POR LA VIDA, LA FELICIDAD Y EL RESPETO A LAS MUJERES: SHEINBAUM

26 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Son 10 acciones orientadas a visibilizar y promover la erradicación de las violencias contra las niñas y las mujeres, mediante un proceso …

Robo a transportistas en carreteras presenta reducción del 54% con estrategia de seguridad

26 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso para impulsar acciones y continuar avanzando. La Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por los gobiernos …

Senado avala reforma a la Ley Federal del Trabajo

26 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-La igualdad salarial es un derecho para garantizar que mujeres y hombres reciban la misma remuneración por realizar el mismo trabajo. El …

Firma Mara Lezama Pacto Nacional para poner fin a toda forma de violencia contra la niñez

26 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

Destacó el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del SIPINNA Nacional. Quintana Roo se convirtió en el primer estado …

Clara Brugada presenta Reformas legislativas para fortalecer sanciones y erradicar violencias contra las mujeres

26 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Entre las sanciones destaca el aumento de multas, de mil a 5 mil UMA y clausuras en contra de hoteles en casos …

CADAM Cuauhtémoc supera las 25 mil atenciones a personas adultas mayores en 13 meses

26 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-Las jornadas “SÚMALE” y “ZÚMBALE” acercan los servicios directamente a las colonias de la demarcación. El Centro de Atención y Desarrollo para …

Se redujeron delitos y violencia de género en Edoméx en dos años: Delfina Gómez

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Firmaron la iniciativa para la creación del Juzgado LIBRE, que operará las 24 horas del día, los 365 días del año y …

Edoméx a la cabeza en agenda nacional contra la violencia de género

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La entidad se posiciona como una de las entidades con mayor avance para castigar el acoso sexual, la reincidencia en el maltrato …

GEM lanza “Pulsar”, herramienta digital para dar seguimiento a trámites inmobiliarios

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-A través de un código QR, con un dispositivo móvil, sin intermediarios y con transparencia, se permite a ciudadanos e inversionistas consultar …

La UAEMéx debe ser un espacio de paz, seguridad, cuidados, justicia y dignidad: Paty Zarza

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora aseveró que su administración se ha comprometido a consolidar a la UAEMéx como un pilar social de transformación humanista, con …

Seminario internacional en San Mateo Atenco hermana pueblos: Ana Muñiz Neyra

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Durante el seminario se pudieron compartir experiencias, además de construir alianzas que trascienden fronteras. La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana …

Naucalpan primer municipio que se suma al Mundial Social México 2026

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizarán diversas acciones, recuperaciones de canchas y rescate de espacios públicos. El municipio de Naucalpan es el primero en sumarse al …

Preside Manuel Vilchis sesión para la mejora regulatoria en Zinacantepec

26 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que con acciones firmes, en Zinacantepec se trabaja para que los trámites sean más ágiles, más simples y más accesibles. El …

Barcelona es humillada por Chelsea en Champions League

26 noviembre, 2025
Deportes, Destacado

-El equipo blaugrana fue goleado, pues no se pudo encontrar en la cancha, pesando la ausencia de Pedri. Solamente tres goles bastaron …

Estrenará Paris Hilton documental sobre su vida

26 noviembre, 2025
Destacado, Espectáculos

La celebridad estrenará el documental mostrando imágenes nunca antes vistas. Paris Hilton fue definida por muchos años con una sola frase: That’s …

TREN INTEROCEÁNICO ES MUY IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DEL SUR DE MÉXICO: SHEINBAUM

25 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Las y los mexicanos, gracias al Tren Interoceánico, podrán ir de Tonalá a Ixtepec, así como de Salina Cruz a Coatzacoalcos y …

Se posiciona la UNAM entre las mejores 50 universidades a nivel mundial

25 noviembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

La Máxima Casa de Estudios del país es una de las universidades más influyentes en materia de investigación, innovación y producción científica …

No existen motivos reales, solo cuestiones políticas para los bloqueos: Segob

25 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

-Hizo un llamado a diversas organizaciones de transportistas y agrupaciones campesinas La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez …

Fortalece Marina del Pilar apoyos a emprendimientos de mujeres y negocios en crecimiento

25 noviembre, 2025
Destacado, Nacional

La mandataria subrayó que el crecimiento económico requiere rutas claras de apoyo para que cada iniciativa pueda madurar, consolidarse y traducirse en …

Clara Brugada pone en marcha la campaña “Si te tocan, nos toca” en CDMX

25 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La campaña se difundirá en espacios públicos con 12 mensajes enfocados a prevenir y erradicar la violencia de género, junto con eventos …

Gaby Osorio afirma que la 4T se consolida en Tlalpan a un año de gobierno

25 noviembre, 2025
CDMX, Destacado

-La alcaldesa destacó que la continuidad del movimiento ha permitido avances en seguridad, acceso al agua e infraestructura urbana en colonias y …

En Edoméx se avanza en la construcción de viviendas: Delfina Gómez

25 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Durante la mesa de Paz compartió los avances; señaló que se tiene proyectado construir más de 17 mil viviendas de acuerdo al …

Reconoce Horacio Duarte el bienestar animal como elemento de transformación en Edoméx

25 noviembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Continúa el Gobierno del Estado de México trabajando en el fortalecimiento de las políticas públicas para la protección y el bienestar animal …

Avanza Edoméx en la erradicación del acoso sexual, disminuye 16% el delito

25 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La entidad mexiquense tiene la mayor baja a nivel nacional con 476 menos casos en los primeros diez meses del año, comparado …

La Transformación Universitaria es inminente; va a avanzar y llegar a buen puerto: Paty Zarza

25 noviembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora de la UAEMéx encabezó la presentación de la Secretaría de Ciencia y el Encuentro de Jóvenes Investigadoras de Carrera Temprana. …

