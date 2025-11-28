Otorga GEM apoyo y capacitación a más de 33 mil mujeres a través de los Centros LIBRE

-La Secretaría de las Mujeres en la entidad brinda asesoría psicológica, jurídica, trabajo social, actividades recreativas y lúdicas, así como capacitación para el empleo y desarrollo profesional.

El Gobierno del Estado de México ha brindado atención psicológica, jurídica y social a más de 33 mil mujeres mexiquenses a través de los 37 Centros LIBRE, una iniciativa del Gobierno Federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, apoyada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



“Los Centros LIBRE tienen un propósito claro: ofrecer atención integral, acompañamiento cercano, orientación jurídica y psicológica, así como los espacios seguros donde cada mujer pueda sentirse escuchada, protegida y acompañada”, indicó María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres.



En el marco de los 16 Días de Activismo y con el propósito de reafirmar el compromiso con el bienestar, la autonomía y la seguridad de las mujeres del Estado de México, la funcionaria estatal entregó 234 constancias de empoderamiento económico y certificados de educación básica a mexiquenses de Aculco que han participado en los talleres de capacitación, asesorías integrales y cursos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), dentro de los Centros LIBRE.



Las mujeres que han concluido estos procesos formativos y gratuitos señalaron la importancia de contar con un espacio seguro que les brinde apoyo profesional, herramientas prácticas y acompañamiento especializado.



También se han entregado constancias a mujeres de los municipios de: Temascalcingo, San Mateo Atenco, Almoloya de Juárez, Toluca, Zinacantepec, Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso, Lerma, Valle de Bravo, Atlacomulco, Xalatlaco, Villa de Allende y Tenango del Valle.



En el caso del Centro LIBRE de Aculco, 105 mujeres ya recibieron servicios integrales y cerca de mil han participado en talleres de cocina, así como de corte y confección, siendo los que tienen más demanda, fortaleciendo así su autonomía económica y emocional.



Con estas acciones se continúa con el impulso a la política de atención y prevención de las violencias, como un compromiso del Gobierno estatal para que todas las mujeres transformen sus vidas y accedan a una vida libre de violencia y con bienestar.