Inaugura Ramírez Ponce el Arco de Identidad de la región de Tlalmimilolpan en Lerma

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, encabezó la ceremonia donde hizo entrega del majestuoso Arco de Identidad, que ahora se erigirá como la puerta de entrada a la región Tlalmimilolpan.
Señaló Ramírez Ponce que esta monumental obra no solo representa un avance significativo para la comunidad, sino que se convertirá en un emblema de pertenencia y orgullo, así como punto de referencia para residentes y turistas, quienes encontrarán en ella un espacio ideal para fotografías familiares y recuerdos personales.
“El Arco de Identidad, ubicado en el paraje conocido como La Vuelta, permanecerá seguramente a lo largo de muchas generaciones, simbolizando el nuevo punto de interés urbano en la región”, señaló.
Los trabajos incluyeron cambios y modernización del paradero, así como la habilitación de bahías vehiculares, lo que mejora la infraestructura y funcionalidad del área.
Pero no solo fue esta obra la única que entregó Ramírez Ponce; durante su gira por la región de Tlalmimilolpan, encabezó la entrega del reencarpetado de más de 2 kilómetros lineales de la carretera Reforma-Santa María Tlalmimilolpan, una obra que abarca casi 15 mil metros cuadrados, mejorando la conectividad y el acceso de la comunidad.
Las autoridades auxiliares, del cabildo y de la comunidad lermense entregaron un reconocimiento al presidente Ramírez Ponce, donde le agradecieron las gestiones realizadas para fortalecer la identidad local y fomentar el cariño hacia la tierra que los vio nacer.
El presidente Ramírez Ponce estuvo acompañado por la presidenta del DIF, Marisol Mote Martínez; el director de Opdapas Lerma, Nayith Armenta; el representante del gobierno estatal, Eduardo Jiménez González; miembros del Cabildo, autoridades auxiliares y numerosos vecinos, quienes celebraron con júbilo este importante avance para Tlalmimilolpan.
Para finalizar, Ramírez Ponce enfatizó que esta obra representa el camino seguro hacia el progreso y desarrollo de la región, reafirmando el compromiso del gobierno municipal con la mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes y la promoción cultural del pueblo.