Naucalpan recupera movilidad segura con rehabilitación de calles y avenidas: Isaac Montoya

Reiteró que los recursos de la administración se aplicarán siempre en beneficio de todas y todos los naucalpenses.

El compromiso de rehabilitar 1 millón de metros cuadrados de calles y vialidades, para recuperar la movilidad digna en las comunidades, avanza con paso firme, con el programa de Rehabilitación con Asfalto y dejando Huellas de la Transformación con el bacheo en las comunidades, afirmó el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.



En sus recorridos por las comunidades, destacó que se avanzará en lo que es común y duele a la ciudadanía, y que afecta a la gran mayoría. A la vez que reiteró que los recursos de la administración se aplicarán siempre en beneficio de todas y todos los naucalpenses.



A través del Programa de Rehabilitación con Asfalto realizado por la dirección de Obras Públicas, se recuperan calles con pavimento asfáltico por técnicas de recuperación de la carpeta asfáltica.



Estas rehabilitaciones se realizan con la misma calidad, con la misma técnica para la mejora visible de las vialidades, en colonias como la 10 de abril y la Ahuizotla, entre otras, para de esta manera ir recuperando el derecho de la ciudadanía naucalpense a trasladarse de forma digna, de manera adecuada, con las condiciones mínimas aceptables para cualquier ciudadano que paga sus impuestos y que realmente está comprometido con esa transformación de Naucalpan, subrayó.



Desde los primeros días del Gobierno de la Transformación, se trabaja para rehabilitar los baches que en un inicio predominaban en las vías de Naucalpan por el descuido de la administración pasada, y se trabaja con recursos propios. En un primer momento, de la mano del Gobierno de la maestra Delfina Gómez, a través de la Junta de Caminos, se avanzó con el “Bachetón”, iniciativa del gobierno municipal y estatal para rehabilitar vialidades, aplicando asfalto para tapar baches, mejorar la seguridad y movilidad de los ciudadanos.



Los trabajos incluyen bacheo profundo y tienen como objetivo reconstruir un millón de metros cuadrados de calles en tres años. En este primer año se adquirieron 27,500 bultos de mezcla fría, 7,508 toneladas de mezcla caliente y 94,940 litros de emulsión para jornadas permanentes de bacheo en todo el municipio.