Encabeza Saray Benítez encendido del árbol navideño en Mexicaltzingo

Agradeció a todos los presentes por acompañarla a compartir esta hermosa tradición.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, llevó a cabo el tradicional encendido del Árbol Navideño, un momento lleno de alegría, unión y esperanza para todas nuestras familias.

Benítez Espinosa agradeció a todos los presentes por acompañarla a compartir esta hermosa tradición, recordó que este momento ilumina al municipio, además de fortalecer el espíritu comunitario.

Pidió a todos los habitantes que durante esta temporada recuerden siempre la importancia de mantener la fe, la esperanza y seguir construyendo un Mexicaltzingo lleno de luz, paz y bienestar.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

CLAUDIA SHEINBAUM Y DELFINA GÓMEZ INAUGURAN FARMACIAS DEL BIENESTAR EN EDOMÉX

3 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Es el primer estado en operar con el nuevo programa nacional, aperturando 500 módulos que forman parte de la estrategia federal “Salud …

Listas las Farmacias del Bienestar; arrancan en Edoméx

3 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Surtirán 22 tipos de medicamentos para dos meses de tratamiento Se pusieron en marcha las Farmacias del Bienestar, una forma de distribución …

Se destinan 25 mil mdp para dignificar planteles y comunidades escolares: Mario Delgado

3 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-El programa coordinado por Pamela López Ruíz se consolida como una política pública orientada a garantizar el bienestar y el derecho a …

Marina del Pilar fortalece a la Fiscalía del estado entregando 100 patrullas nuevas

3 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

Reiteró su reconocimiento al equipo de la Fiscalía General del Estado y destacó que el trabajo coordinado con la institución seguirá fortaleciéndose. …

Declara Congreso CDMX el 25 de enero como el “Día de la Bombera y el Bombero”

3 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-Con votación unánime el Congreso capitalino aprobó el dictamen. El Congreso capitalino aprobó el dictamen para declarar el 25 de enero como …

Rojo de la Vega entrega cancha rehabilitada en la Colonia Juárez

3 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-La recuperación de espacios deportivos forma parte del esfuerzo que la alcaldesa impulsa desde el inicio de su administración rumbo al Mundial …

Con la gobernadora existe coordinación y rumbo político: Horacio Duarte

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Llama el Secretario General de Gobierno a seguir defendiendo la transformación del país y la entidad. Desde el oriente mexiquense, Horacio Duarte …

Reconoce Delfina Gómez logros alcanzados en Toluca

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La mandataria estatal refirió que se ha ayudado a más de 40 mil toluqueñas con programas sociales. Al acudir al Primer Informe …

“Ponte Croquet@” invita a donar cobijas para lomitos o michis y entrar gratis a Zacango

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Invitan a participar en Rodada Navideña este 7 de diciembre que partirá del Calvario de Metepec a las 7:00 horas, hasta el …

Profesora de la UAEMéx, Irma Muñoz, encabezará Capítulo México de la CONPEHT

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-La CONPEHT reúne a más de 140 instituciones educativas de 22 países de América Latina, España y Suiza, incluida la UAEMéx. La …

Ricardo Moreno presenta primer informe, confirmando avance de la transformación en Toluca

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-La capital alcanza inversiones récord, obra pública significativa y finanzas sanas Durante la presentación de su Primer Informe de Gobierno, el Presidente …

Presenta Miguel Ángel Ramírez su Primer Informe de Gobierno

3 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

La unidad es clave para consolidar a Lerma como una tierra de oportunidades y atraer nuevas inversiones. El presidente municipal de Lerma, …

España Golea a Alemania y levantan la UEFA Women’s Nations League

3 diciembre, 2025
Deportes, Destacado

-Las chicas de la Roja Femenil hicieron valer la localía y así ser campeonas. España logró su tercer gran título internacional imponerse …

Daniel Radcliffe y Tom Felton se reúnen 14 años después de “Harry Potter”

3 diciembre, 2025
Destacado, Espectáculos

-Los actores se encontraron en New York, emocionando a los fans de “Harry Potter”. Los actores Daniel Radcliffe y Tom Felton se …

32 MILLONES DE MEXICANOS SE HAN BENEFICIADO CON PROGRAMAS DEL BIENESTAR: SHEINBAUM

2 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Resaltó que el próximo año el Gobierno de México destinará un billón de pesos en Programas para el Bienestar, que se entregan …

Economía mexicana se muestra aún frágil: IMEF

2 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

—Así lo destacó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) al interpretar sus indicadores adelantados. La economía de México se muestra …

En octubre cayeron las remesas en México por séptimo mes consecutivo

2 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-Durante marzo pasado se cortó racha de 46 meses con crecimientos consecutivos en las remesas recibidas en el país. Durante el mes …

Libia Dennise participa en el Foro Mujeres en el Poder

2 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-“Hemos avanzado, creo que el trabajo que hacemos las mujeres desde el servicio público y la política también es un ejercicio de …

Se reúnen más de 1,500 jóvenes en conciertos de Azul de Viena, Chucho Rivas y Arroba Nath en CDMX

2 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-Las presentaciones crearon una gran fiesta en el Kiosco de la Alameda Central y la calle de Motolinia en el Centro Histórico. …

Realizan en Tlalpan jornada por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida

2 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-Por instrucción de la alcaldesa Gaby Osorio, el gobierno de Tlalpan mantiene como prioridad garantizar servicios de salud incluyentes La Alcaldía Tlalpan …

Edoméx alcanza su nivel más bajo de homicidios desde 2017: Delfina Gómez

2 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-De enero a noviembre de 2025 se registraron reducciones mensuales de entre 25 y 45 por ciento en homicidios respecto al mismo …

Edoméx mantiene primer lugar en detección y tratamiento del VIH

2 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-De enero a noviembre de este año se realizaron más de 20 mil pruebas rápidas por sospecha de VIH. El Estado de …

Gobernadora acude a informes de gobierno en Nezahualcóyotl y Valle de Chalco

2 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Reconoce el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar obras en la zona oriente de la entidad. Con el trabajo …

UAEMéx consolida un paso firme hacia la igualdad con su primera rectora

2 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-El Centro Universitario UAEMéx Valle de México fue sede de la conferencia magistral “Prevención de la violencia digital en los espacios universitarios”, …

Rinde Ana Muñiz Neyra Primer Informe de Resultados

2 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-San Mateo Atenco avanza más unido que nunca hacia un futuro de igualdad, justicia y progreso: Ana Muñiz Neyra “Los atenquenses estamos …

Primer Informe de Gobierno… “Se consolidan las bases de la transformación en Zinacantepec”: Manuel Vilchis

2 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Reiteró que este primer año no fue de improvisaciones, sino de construcción de cimientos. El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, …

Se certifica en Toluca a servidores públicos, fortaleciendo la atención a víctimas de violencia

2 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

Moreno Bastida aseguró que este logro no es un objetivo burocrático, sino una urgencia de que las personas servidoras públicas estén dotadas …

Listas las semifinales de la Liga MX 2025

2 diciembre, 2025
Deportes, Destacado

-Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey son los cuatro equipos que buscan coronarse campeón del Apertura 2025. Las semifinales del torneo Apertura …

No se puede vender “El Paraíso” de Andrés García hasta finalizar procesos legales: Palazuelos

2 diciembre, 2025
Destacado, Espectáculos

No hasta que se esclarezca la repartición de los bienes de don Andrés. Después de transcurridos más de dos años de la …

AMLO REAPARECE CON “GRANDEZA”, PIDE APOYAR A LA PRESIDENTA

1 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Señaló que solo regresaría del retiro y saldría a la calle para defender la democracia, a Sheinbaum y a la soberanía del …

Iniciará esta semana proceso para nombrar al nuevo titular de la FGR: Senado

1 diciembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-La lista contará con 10 nombres que los legisladores enviarán a la presidenta, quien elegirá a tres de ellos. La presidenta del …

“Coordinación con FGR mejorará con llegada de Ernestina Godoy”: García Harfuch

1 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

También confirmó que siempre mantuvo una buena comunicación con Gertz Manero. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección …

Mara Lezama anuncia nuevas becas educativas para impulsar el desarrollo de mujeres

1 diciembre, 2025
Destacado, Nacional

-La convocatoria del programa Mujer es Aprender, impulsada por la gobernadora Mara Lezama, para acercar educación a madres autónomas, jefas de familia …

Clara Brugada presenta campaña “Separación de Residuos” en CDMX

1 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-A partir del 1 de enero de 2026 comenzará formalmente la recolección de residuos sólidos, que, dependiendo de su tipo, se les …

Aprueba concejo de la alcaldía Cuauhtémoc proyecto de Presupuesto de Egresos 2026

1 diciembre, 2025
CDMX, Destacado

-La alcaldesa Ale Rojo de la Vega lamentó que, pese a las necesidades reales de la demarcación, el presupuesto aprobado continúe siendo …

Delfina Gómez y la rectora de UAEMéx inauguran el Centro Integral de Atención a Pequeñas Especies en Texcoco

1 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El sitio tiene el objetivo de rehabilitar y atender a seres sintientes que han sufrido abandono para reinsertarlos en un nuevo hogar. …

Edoméx mantiene su rumbo definido bajo el liderazgo de Delfina Gómez: Horacio Duarte

1 diciembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

En el Edomex, la única dirigente del movimiento es Delfina Gómez; todo lo demás es politiquería. Horacio Duarte Horacio Duarte Olivares, secretario …

Semov presenta APP de movilidad; ayudará a usuarios de transporte público en el Valle de Toluca

1 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-A través de “Rutómetro” se podrá consultar desde teléfonos móviles información de recorridos, horarios y conexiones del transporte público. El Gobierno del …

Comunidad UAEMéx se une, se reconoce y se cuida mutuamente: Paty Zarza

1 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-La rectora encabezó la Caminata y Carrera por la Unidad Universitaria 2025, en la que participaron cerca de 800 integrantes de la …

Toluca consolida su modelo de ciudad segura y moderna con luminarias inteligentes: Ricardo Moreno

1 diciembre, 2025
Destacado, Edomex

-Suma Gobierno Municipal 18 mil luminarias más a la plataforma Smart City El Gobierno de Toluca instaló la luminaria inteligente número 25 …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.