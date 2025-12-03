Encabeza Saray Benítez encendido del árbol navideño en Mexicaltzingo

Agradeció a todos los presentes por acompañarla a compartir esta hermosa tradición.

La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez Espinosa, llevó a cabo el tradicional encendido del Árbol Navideño, un momento lleno de alegría, unión y esperanza para todas nuestras familias.



Benítez Espinosa agradeció a todos los presentes por acompañarla a compartir esta hermosa tradición, recordó que este momento ilumina al municipio, además de fortalecer el espíritu comunitario.



Pidió a todos los habitantes que durante esta temporada recuerden siempre la importancia de mantener la fe, la esperanza y seguir construyendo un Mexicaltzingo lleno de luz, paz y bienestar.