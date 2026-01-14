Invita UNAM a participar en el Mega Reciclatrón 2026

-Se recibirán pilas, celulares y todos los residuos electrónicos viejos

Para evitar que los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) sean desechados de manera incorrecta porque contienen componentes peligrosos como el plomo, el mercurio y el litio que pueden generar daños a la salud y al medio ambiente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció su Jornada de Acopio de Residuos Electrónicos y Eléctricos conocida como Mega Reciclatrón 2026.



En este evento se podrán desechar desde los celulares viejos, las pilas usadas, las computadoras, los electrodomésticos, entre otros, de forma fácil y segura.



Esta jornada de reciclaje es impulsada por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.



El Mega Reciclatrón 2026 de la UNAM se llevará a cabo el jueves 29 y viernes 30 de enero del 2026, en un horario de las 9:00 horas a las 16:00 horas; en el estacionamiento 8, del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en Avenida Insurgentes Centro S/N, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.



Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que se recibirán en el Mega Reciclatrón 2026 son los siguientes: Pilas (deben estar dentro de un contenedor reutilizado y limpio), celulares, cables, audífonos, tabletas, CPU, refrigeradores, lavadoras, cafeteras, bocinas, controles, secadoras, planchas, casetes, discos, microondas, ventiladores, laptops, impresoras, toners y drones.



Hay algunos aparatos que no se recibirán, como son los focos ahorradores, cableado público, lámparas fluorescentes, módems y equipos desarmados y rotos.