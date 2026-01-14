REFORMA ELECTORAL, ¿HECHO CONSUMADO?

Por: José Fonseca

Al escuchar a Pablo Gómez. Presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, decir la mentira que “hasta los comicios de 2021 se logró que el Gobierno no comprara votos”, quedó clara la continuidad del transexenal proyecto del lopezobradorismo.



“No aspiramos al consenso”, dijo, al tiempo que expresó su rechazo a las autonomías – “quitan poder al Presidente”, López Obrador dixit-, “no aspiramos al consenso”, dejó claro que la locomotora legislativa arrollará toda oposición.



Si una de las metas del proyecto de reforma es la elección por voto popular de los magistrados del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, cuyo rol es tener la última palabra para declarar Presidente Electo, se concluye que sí quitarán a los ciudadanos el control de los comicios. Todo está consumado.



Patética la lucha contra la corrupción



La regidora de Cacahoatán, Chiapas, Brenda Meza Sandoval, delegada local de Bienestar, lideró el robo de casi mil cajas de mango de un predio bajo resguardo de la Secretaría de Marina.



Dijo la regidora: “Solo supervisé que el centenar de saqueadores que llegaron en tres camiones y dos camiones tipo torton fueran miembros de Bienestar y se llevaran mil cajas de mango”.



Raquel Sosa, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al acusar a la Secretaría de Marina de que su inadecuada custodia del predio causó al erario una pérdida de 3 millones y medio de pesos, exculpa a los saqueadores y quizá está incubando el huevo de la serpiente.



Morena: Un embrollo sus dinastías



A regañadientes, la dirigencia nacional de Morena acató la instrucción presidencial de incluir en sus estatutos aplicar el principio de que “para combatir el nepotismo en elecciones de 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos”.



Si la dirigente nacional del partido Luisa María Alcalde es parte de una dinastía, como lo son los Monreal, los Batres, los Cárdenas, los López Obrador Beltrán, y su influencia es innegable, están en un brete Palacio y el partido.



Peor aún, pues algunos gobernadores quieren imponer las candidaturas de familiares. Lamentablemente, es época electoral, y los militantes del partido en el poder tendrán que tragar sapos cuando vean la flagrante violación de sus principios.