Invita la Alcaldía Iztapalapa a participar en el nuevo Mercado de Trueque

-Se pueden canjear residuos reciclables y electrónicos limpios y ordenados por productos sustentables; no se reciben focos, ropa ni unicel.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), junto con la alcaldía Iztapalapa invitan a las y los capitalinos a una edición más del Mercado de Trueque 2025, el cual se llevará a cabo el domingo 10 de agosto en un horario de 08:00 a 13:00 horas en la macroplaza de la Alcaldía Iztapalapa.



El Mercado de Trueque es un programa de educación ambiental, enfocado en la separación de residuos sólidos domésticos, desde el origen, y en la promoción del reciclaje. Este último tiene dos objetivos: la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, así como la mitigación del cambio climático en la Ciudad de México.



Durante esta jornada se recibirán latas de aluminio y fierro, botellas de vidrio, plásticos PET y HDPE, papel y cartón, tetrapack, aceite de cocina usado, así como residuos electrónicos y eléctricos no revueltos, limpios, compactos y ordenados. Estos se podrán canjear por puntos verdes para obtener diversos productos.



No se reciben focos, cartón de huevo, tapitas, unicel, ropa y juguetes. El mínimo de residuos por persona es de 1 kg y 5 kg como máximo.



El Mercado de Trueque es itinerante y las jornadas se realizan el segundo domingo de cada mes.