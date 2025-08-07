CDMX alcanza más de 4 millones de empleos formales

-La capital del país registró más de 619 mil nuevos empleos formales en julio, hubo un aumento del 17.89% en la generación de empleos de junio a julio de 2025.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) informa que la CDMX alcanzó un registro de 4 millones 059 mil 315 personas trabajadoras formalizadas, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), correspondientes al mes de julio.



Derivado del inicio de la prueba piloto para incorporar a las personas trabajadoras de plataformas digitales al IMSS, se presentó un incremento de 619 mil 993 nuevos empleos formales en la Ciudad de México durante el último mes, es decir, un aumento del 17.89% en la generación y formalización de empleos de junio a julio de 2025.



Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, precisó que, este aumento corresponde en gran parte a la Reforma en Materia de Trabajo en Plataformas Digitales, la cual establece que, a partir de julio de 2025, las empresas de plataformas digitales, tienen la obligación de inscribir ante el IMSS a las personas trabajadoras que prestan sus servicios a través de su plataforma.



De acuerdo con el análisis de los datos del IMSS, en el incremento de puestos de trabajo formal por sector económico en julio de 2025, destaca que en la CDMX los mayores aumentos se concentraron en los sectores de Transporte y Comunicaciones, con 377 mil 305 personas; seguido de Servicios para empresas, personas y el hogar, con 220 mil 880 personas; lo que representa el 96.48% del aumento en los puestos de trabajo totales registrados en la seguridad social.



La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) continúa realizando reuniones informativas con personas trabajadoras de plataformas digitales y con integrantes de organizaciones sindicales, con el objetivo de explicar y analizar los alcances de la reforma laboral, el cálculo de sus prestaciones y cómo seguir cotizando en la seguridad social.



También, la STyFE implementa una campaña de difusión sobre los derechos laborales establecidos en la reforma, en puntos de alta concentración de trabajadores de plataformas digitales, entre los que se encuentran 10 de los principales centros comerciales de la Ciudad de México.