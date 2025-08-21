“El medio ambiente es prioridad en Edoméx”: Delfina Gómez

-Se entregaron 18 distinciones en 16 categorías a personas, niñas y niños que protegen bosques, restauran ecosistemas y cuidan a los seres sintientes.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la primera Entrega de Reconocimientos a Defensoras y Defensores Ambientales del Estado de México, iniciativa que reconoce el compromiso de ciudadanas y ciudadanos que, con esfuerzo y amor por la naturaleza, protegen los bosques, restauran ecosistemas y defienden a la flora, la fauna y a los seres sintientes.



“Hoy los visibilizamos y decimos: aquí hay niñas, niños y personas que lo hacen sin pedir nada a cambio, entregando tiempo, recursos y sacrificios por algo tan importante como el respeto a nuestro medio ambiente”, expresó la Gobernadora.



La Mandataria recordó que desde el inicio de su gestión se han dado pasos firmes en la defensa de la naturaleza, entre ellos elevar a rango constitucional los derechos de la biodiversidad, impulsar el plan de reforestación más ambicioso en la historia de la entidad, aplicar el Decálogo de Acciones para la Atención del Maltrato Animal y reducir la incidencia de incendios forestales gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana.



En esta primera edición se recibieron 189 postulaciones, de las cuales se entregaron 18 reconocimientos en 16 categorías. Entre ellos destacó el de Niña y Niño Defensor Ambiental, otorgado a Emily Gisselle Quintero Sánchez y Ángel Eduardo Valdés Rangel, símbolos de la esperanza de las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático.



La Gobernadora subrayó también el compromiso de Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la colaboración de legisladores, presidentes municipales, académicos, comunidades originarias y sociedad civil organizada, quienes han sido clave para consolidar una política ambiental de largo alcance.



En la ceremonia estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Carlos Alberto López Imm, Presidente de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático de la LXII Legislatura; Alma Diana Tapia Maya, Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna; Emmanuel Ruiz Albarrán, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, y Elvia Alva Rojas, Coordinadora General de Preservación Ecológica.