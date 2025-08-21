Ciudadanía invitada a participar en “Noche de Murciélagos” en Acuexcómatl

La “Noche de Murciélagos” busca concientizar a la sociedad sobre la importancia ecológica de estos mamíferos mediante actividades culturales y educativas.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), invita a las y los capitalinos a disfrutar de la “Noche de Murciélagos” en el Centro de Cultura Ambiental (CCA) Acuexcómatl el sábado 23 de agosto.



La cita para el curso es en Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, el CCA Acuexcómatl en donde se apreciará un fantástico recorrido que permitirá que las y los visitantes conocer la importancia ecosistémica de los murciélagos, unos polinizadores fundamentales.



El objetivo también es mejorar la relación entre las y los habitantes de la ciudad y los murciélagos; además de mitigar las adversidades más grandes a las que se enfrentan estos mamíferos para lograr su supervivencia en un ambiente cada vez más urbanizado, como en la Ciudad de México, en donde se han reportado hasta 23 especies.



La cita es a las 18:00 horas y el costo de participación por persona es de $18. Para asistir, es necesario realizar un registro previo llamando al 55 5843 5204 o entrando al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRqW0hN5ramq5dr0IgKVFE1i5LmP7Pk7bjl3-VRhhBkbF_rA/viewform



Se sugiere llevar impermeable o chamarra al recorrido, ya que estamos en temporada de lluvias.



Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, y desde la SEDEMA, bajo la titularidad de Julia Álvarez Icaza Ramírez, reafirman su compromiso con la ciudadanía de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y de continuar impulsando la protección de la biodiversidad capitalina, mediante la difusión y el acceso a la educación ambiental.