Inicia en CDMX jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

-Titulares de los sistemas DIF CDMX y nacional reafirman su compromiso con la protección y defensa de la niñez

Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas, jurídicas y operativas para mejorar la atención y responder de forma eficaz a las necesidades de la infancia, inició en la Ciudad de México la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), que reúne a cientos de defensores de los derechos de las infancias.



En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las titulares de los sistemas DIF de la Ciudad de México y nacional, Beatriz Rojas, y María del Rocío García, respectivamente, reafirmaron su compromiso con la defensa y protección de la niñez.



Dijo que la historia de las infancias en el país ha estado marcada por la desigualdad, exclusión y múltiples formas de violencia, las niñas y los niños han vivido y aún viven condiciones determinadas por su origen étnico, condición económica, género, lugar de residencia o situación migratoria.



La titular del SNDIF resaltó la labor fundamental de los municipales como primer contacto para la atención de las niñas y los niños, “ustedes son quienes ven a las niñas y niños y tienen la sensibilidad para la atención de ellas y ellos.



La secretaria de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, Araceli Damián González, mencionó que este tipo de estrategias como lo son las capacitaciones son fundamentales para garantizar el bienestar de todas las infancias y adolescencias.



Recalcó que en la capital del país se ejecutan múltiples proyectos para que las niñas, niños y jóvenes tengan acceso pleno a sus derechos.



La procuradora federal de Protección de NNA, Fabiola Salas Ambriz, y el procurador de Protección de Derechos de NNA, Rafael Bustamente, se congratularon por el número de asistentes a esta jornada capacitación, lo que confirma que “cuando se trata de defender y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia en México no existen distancias ni excusas ni fronteras”.



Entre las ponencias que serán presentadas por especialistas son: representación jurídica especializada en Niñas, Niños y Adolescentes por parte de las procuradurías de protección, supervisión de Centros de Asistencia Social y técnicas para el acercamiento con Niñas, Niños y Adolescentes y personas cuidadoras.