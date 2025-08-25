Se realizó la Carrera “Amar es Adoptar” en la Alcaldía Coyoacán

-Durante la jornada se ofreció asesoría en materia de protección animal y actividades interactivas para fortalecer el vínculo de la familia multiespecie

La Sedema, en coordinación con la Agencia de Atención Animal (Agatan), llevó a cabo la carrera Amar es Adoptar, en el Kiosco de la Alameda Sur, en Coyoacán.



Se registró una gran participación ciudadana, con un total de 148 asistentes, quienes acudieron acompañados de sus animales de compañía, generando un ambiente familiar, inclusivo y de conciencia sobre la adopción responsable.



El recorrido fue de 3 kilómetros, en modalidad binomio (tutor acompañado de su animal de compañía), y se desarrolló como un espacio de convivencia y esparcimiento entre personas y sus animales de compañía, más que como una competencia.



El evento fue inaugurado por la directora general de la Agatan, Ana Villagrán, quien dio el banderazo de salida y destacó la importancia de fomentar el respeto y cuidado hacia los animales de compañía.



La competencia estuvo dividida en dos categorías, razas grandes y razas pequeñas. Al finalizar, la primera categoría contó con dos ganadores: Totoy en primer lugar y Lucky en segundo; Job, Leia y Kobo como campeones de razas pequeñas en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente, todos ellos acompañados de sus respectivos dueños.



Durante la jornada se instalaron carpas de adopción, stands informativos, dinámicas interactivas y locales de venta con causa, con el propósito de promover la empatía y la adopción responsable de perros rescatados.