Procuradores estatales y municipales trabajan de la mano para garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes

-La infancia debe ser el centro de la agenda pública; tenemos que garantizarles una vida libre de violencia y de pleno acceso a sus derechos, señala Beatriz Rojas

Con el compromiso de trabajar de la mano de los tres órdenes de gobierno en la defensa de los derechos de la infancia, para garantizarles una vida libre de violencia, concluyó la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2025, que se realizó por primera vez en la Ciudad de México.



En esta jornada, organizada de forma conjunta por los sistemas DIF de la Ciudad de México y nacional, participaron más de mil 500 funcionarias y funcionarios, de forma presencial, y a distancia, de 21 estados y 504 municipios.



Durante dos días de capacitación, efectuados en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se abordaron temas como técnicas de comunicación empática con víctimas, protocolos contra la violencia sexual infantil, el marco legal de las procuradurías municipales y la importancia del autocuidado del personal que atiende casos de violencia.



Se destacaron estrategias para fomentar la participación infantil y adolescente en espacios comunitarios y el ofrecimiento se crear espacios amigables en las oficinas, implementar técnicas de escucha activa y participación en la Jornada Nacional de Concientización sobre Abuso y Maltrato Infantil, a realizarse el 8 de septiembre en escuelas de todo el país.



También se anunció que la próxima capacitación nacional de procuradores municipales de Niñas, Niños y Adolescentes se llevará a cabo en Chiapas.



“Este encuentro es un paso firme hacia la construcción de un país donde la niñez y la adolescencia sean realmente el centro de la agenda pública”, señaló Beatriz Rojas, directora general del Sistema DIF de la Ciudad de México.



Estableció que la suma de esfuerzos siempre genera los grandes cambios y que la presencia de las y los asistentes refleja el gran compromiso que tienen con la niñez, pero, sobre todo, con su profesionalismo.



La titular del DIF nacional, María del Rocío García Pérez, dijo: “seremos más cada vez y seremos tan fuertes que vamos a tener a las niñas y los niños felices en México; a hijas e hijos, sobrinas y sobrinos, vecinas y vecinos, a todas las niñas y todos los niños que caminan en nuestro país que estudian, que juegan, que aprenden, que nosotras y nosotros estaremos vigilando y cuidando”.



La protección integral de niñas, niños y adolescentes requiere de procuradurías fortalecidas, sensibles y capacitadas”, afirmó Fabiola Salas, procuradora federal, al resaltar la relevancia de continuar con el avance en la perspectiva de derechos humanos e infancia.



Rafael Bustamante, procurador de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF CDMX, dijo: “trabajar de forma coordinada, haciendo a un lado la burocracia, se cumplirá el lado humano del servicio público para esta población que requiere de una atención especializada y prioritaria”.