Delfina Gómez y Marcelo Ebrard buscan atraer más inversiones al Edoméx

Ambas autoridades destacaron la importancia de sumar esfuerzos para atraer proyectos productivos que fortalezcan el desarrollo regional.

La Gobernadora Delfina Gómez sostuvo un encuentro con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el Palacio de Gobierno, en Toluca de Lerdo, con el propósito de fortalecer la coordinación para atraer nuevas inversiones al Estado de México y generar más empleos en beneficio de la población.



En la reunión se abordaron temas estratégicos para el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum como la consolidación de polos de desarrollo y la campaña Hecho en México, que busca posicionar los productos en los mercados nacional e internacional.



Ambas autoridades destacaron la importancia de sumar esfuerzos para atraer proyectos productivos que fortalezcan el desarrollo regional.



“Muchas gracias Gobernadora Delfina Gómez por la grata conversación de esta mañana. Inversiones, empleos, polos de desarrollo y Hecho en México, entre los temas que estaremos trabajando juntos !!”, compartió en sus redes sociales.



El objetivo principal es generar empleos de calidad y ofrecer mayores oportunidades a la ciudadanía, consolidando al Estado de México como un polo atractivo para inversión y crecimiento económico sostenible.



Desde septiembre de 2023 y julio de 2025, la inversión nacional que ha recibido el Estado de México alcanzó los 140 mil 155 millones de pesos, lo que se traduce en “nuevas oportunidades, nuevos empleos, el desarrollo para los municipios”, ha referido la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En tanto, desde septiembre de 2023 a junio de este año, el Estado de México se posicione como el primer lugar en la generación de empleos formales, alcanzando una cifra de 138 mil 070 nuevos puestos de trabajo.