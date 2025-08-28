Invitan a participar en el Reciclatrón en las instalaciones de la CMIC

-La jornada se realizará el 29 y 30 de agosto en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, invita a la ciudadanía a participar en una nueva jornada del Reciclatrón el viernes 29 y sábado 30 de agosto, en un horario de 9:00 a 16:00 horas, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ubicado en Periférico Sur No. 4839 Parques del Pedregal, Tlalpan CDMX.



Estas jornadas tienen como objetivo enseñar y motivar a las personas y empresas a separar correctamente los dispositivos que ya no utilizan, para que puedan ser recolectados y reciclados de manera segura. Con ello se contribuye al cuidado de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la reducción de los efectos del cambio climático en la ciudad.



En el Reciclatrón se reciben aparatos eléctricos y electrónicos como electrodomésticos pequeños (licuadoras, planchas, cafeteras, microondas, secadoras de pelo, aspiradoras); electrodomésticos grandes (refrigeradores, pantallas, transformadores y balastras); equipos electrónicos y de oficina (teclados, impresoras, escáneres, cámaras, bocinas, consolas de sonido, proyectores, teléfonos fijos e inalámbricos); computadoras y accesorios (CPU, laptops, mini laptops, monitores, discos duros, tarjetas y televisores); así como celulares, pilas, cables, cargadores, reproductores de DVD, películas, tóners y lámparas.



Es importante considerar que no se reciben focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público ni equipos desarmados, rotos o contaminados.



Se recomienda que todos los aparatos que se entreguen estén limpios y, de preferencia, completos, con el fin de que los materiales puedan ser mejor aprovechados en procesos de reciclaje y elaboración de nuevos productos.



No se requiere registro previo para asistir al evento; sin embargo, es importante consultar el límite de residuos permitido por persona. En el caso de empresas e instituciones, se solicita realizar un registro de inventario previo al evento mediante el enlace bit.ly/2UTRjgQ. En caso de no requerir ningún documento, se deberá mencionar en el formulario de registro.