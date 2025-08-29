Busca CDMX convertirse en “Ciudad Circular: Basura Cero para Transformar”

Como parte de esta transformación, también se modernizará la planta de composta ubicada en el Bordo Poniente.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, subrayó que transformar los residuos en recursos es una apuesta por el bienestar colectivo, donde la basura deja de ser un problema para convertirse en solución, especialmente al tratar la fracción orgánica desde las casas y las unidades habitacionales



El Gobierno de la Ciudad de México presentó la estrategia Ciudad Circular: Basura Cero para Transformar la Capital, un ambicioso plan que marca un cambio de paradigma en la forma en que se conciben, tratan y aprovechan los residuos generados en la metrópoli.



La titular de la SEDEMA, Julia Álvarez Icaza, destacó que este esfuerzo representa una de las transformaciones más profundas para la vida urbana de la capital, al colocar a la gestión de residuos como uno de los ejes fundamentales del segundo piso de la transformación. Enfatizó que esta estrategia no solo se centra en ampliar la infraestructura, sino en cambiar la cultura, las prácticas y la corresponsabilidad de toda la sociedad.



La secretaria explicó que, bajo esta nueva visión, se reconoce la existencia de dos grandes tipos de residuos: los sólidos urbanos, que provienen de los hogares, oficinas y escuelas, y los de manejo especial, que por su volumen o características requieren tratamiento diferenciado.



Afirmó que se buscará fortalecer el cumplimiento de la normativa, mejorar el monitoreo de los grandes generadores y relanzar esquemas exitosos como el compostaje comunitario en unidades habitacionales.



La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que esta estrategia será uno de los legados más importantes de su administración, al posicionar a la Ciudad de México como referente nacional en economía circular.



Como parte de esta transformación, también se modernizará la planta de composta ubicada en el Bordo Poniente, se ampliará la infraestructura pública enfocada al tratamiento de residuos orgánicos, y se construirá una planta especializada para el aprovechamiento de llantas. Estas acciones permitirán avanzar hacia un sistema más justo, eficiente y sustentable.



Esta estrategia será acompañada por una nueva instancia pública: la Agencia de Gestión Integral de Residuos, que asumirá formalmente la administración del sistema y coordinará los esfuerzos de recolección, separación, tratamiento y aprovechamiento de residuos, en conjunto con alcaldías, sectores productivos y ciudadanía.