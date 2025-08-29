Alejandro Encinas toma protesta al Comité de Ética de la SPOTCM

-El titular de la SPOTCM destacó la importancia de que el nuevo Comité de Ética esté integrado mayoritariamente por mujeres y jóvenes que representan la nueva generación de servidores públicos

El Titular de la Metrópolis CDMX, Alejandro Encinas Rodríguez, presidió la instalación y toma de protesta del Comité de Ética de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (SPOTCM), en cumplimiento de lo ordenado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a fin de garantizar mayor transparencia y buen gobierno en la atención a la población.



En el acto protocolario, llevado a cabo en las instalaciones de Metrópolis, en la colonia Del Valle, las y los integrantes de dicho Comité se comprometieron a dar cabal cumplimiento a lo establecido en dicho Comité.



Los Comités de Ética de cada dependencia, son órganos democráticamente integrados, que estarán encargados de implementar acciones de capacitación, sensibilización y difusión de la cultura, de la integridad en el ejercicio de la función pública, así como de la atención de denuncias por presuntas vulneraciones al Código de Ética de las personas servidoras públicas del gobierno y a un “Código de Conducta” institucional.



Durante la instalación del Comité de Ética, el Director General de Asuntos, Oliver Castañeda Correa, quien funge como Presidente de este órgano, entregó el Código de Conducta y tomó la protesta de los integrantes de cada una de las áreas de esta dependencia.



El Secretario del Comité, Rodrigo Palacios Cisneros, quien es subdirector de Capital Humano, de Metrópolis CDMX, enumeró cada uno de los compromisos éticos a los que como servidores públicos están obligados los funcionarios, así como el compromiso que tendrán con el desarrollo de una nueva ética pública y la implementación de buenas prácticas enfocadas en el profesionalismo y la excelencia.



Alejandro Encinas destacó que el nuevo Comité de Ética de Metrópolis CDMX, estará integrado mayoritariamente por mujeres y jóvenes, que representan a la nueva generación de servidores públicos.