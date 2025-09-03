Se impulsa en San Mateo Atenco el empleo y programas para jóvenes: Ana Muñiz Neyra

Muñiz Neyra señaló que existe un interés especial en la inserción laboral de jóvenes recién egresados.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, destacó que en lo que va del año se han generado más de 2 mil empleos en el municipio.



Afirmó que estas acciones son gracias al trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno y la participación del sector empresarial.



Muñiz Neyra explicó que el objetivo es que las oportunidades laborales permanezcan en la zona metropolitana que comparten San Mateo Atenco, Toluca y Ocoyoacac, en beneficio de las y los ciudadanos que habitan en esta región.



“Hoy buscamos y queremos que los empleos se generen en esta zona y se queden entre los que vivimos en el municipio”.



Informó que en fechas recientes, se instalaron en el municipio alrededor de 70 empresas que ofertaron vacantes en distintas áreas, con especial énfasis en el sector comercial, las cuales también priorizarán la contratación de familias atenquenses.



Recordó que el municipio de San Mateo Atenco cuenta con una oficina regional de empleo, ubicada en los portales frente a la explanada municipal, que atiende de lunes a viernes y ofrece acceso a las vacantes disponibles a través del Sistema Nacional de Empleo.



Muñiz Neyra señaló que existe un interés especial en la inserción laboral de jóvenes recién egresados, quienes suelen enfrentar el obstáculo de la falta de experiencia.



Afirmó que el programa “Tu Primer Empleo”, brinda capacitación, asesoría en la elaboración de currículum y acompañamiento en entrevistas para facilitar que obtengan un puesto formal.



Adelantó que además de las acciones en materia de empleo, el ayuntamiento prepara actividades enfocadas al cuidado del medio ambiente y la concientización sobre el manejo responsable de residuos, con el fin de fortalecer la cultura ciudadana y el bienestar comunitario.



Y finalizó señalando que el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco 2025-2027 seguirá trabajando para que todas y todos encuentren un empleo digno, estable y justo, que les permita mejorar su calidad de vida y la de sus familias.