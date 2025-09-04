SEDEMA, Fideicomiso ProZoo y Grupo Chedraui lanzan campaña de redondeo a favor de la fauna silvestre

-La campaña de redondeo en las 192 tiendas de Grupo Chedraui de la Zona Metropolitana del Valle de México estará activa del 4 de septiembre al 5 de noviembre.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México, el Fideicomiso ProZoo y Grupo Chedraui anunciaron el arranque de una campaña de redondeo en todas las cajas de las 192 tiendas Chedraui de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el fin de sumar esfuerzos en beneficio de la vida silvestre.



El Fideicomiso ProZoo se conformó hace un año con la idea de conjuntar al sector público y privado en una causa común: el bienestar de la fauna y el fortalecimiento de los tres Centros de Conservación de la Ciudad de México (Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes).



Esta herramienta se ha convertido en un mecanismo fundamental para la inversión y continuidad de proyectos de conservación, investigación, educación ambiental, capacitación, rehabilitación de espacios y atención a animales bajo cuidado profesional.



Con esta campaña de redondeo, vigente a partir del 4 de septiembre y hasta el 5 de noviembre, quienes asistan a las tiendas de Grupo Chedraui en la Zona Metropolitana del Valle de México podrán elegir en las cajas si desean redondear el monto de su compra para apoyar directamente a la fauna silvestre y a los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de la capital.



Al respecto, la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, señaló que: “Lo que hace unos meses fue una idea, hoy es una realidad. La campaña empieza el día de mañana, 4 de septiembre, y estará activa hasta el 5 de noviembre. Esta manera de ayudar es muy sencilla para la población y no representa mayor esfuerzo”.



El destino de lo recaudado será la construcción del Centro de Diagnóstico, una ampliación del hospital veterinario ubicado en el Centro de Conservación de Chapultepec, que fortalecerá la atención médica especializada a diversas especies bajo cuidado profesional.



Durante su intervención, Alfredo Chedraui expresó que: “Para Grupo Chedraui es un orgullo poder apoyar con la labor que hacen”.



Por su parte, Diego Sánchez Navarro, presidente del Fideicomiso ProZoo, reconoció a la empresa por su respaldo: “Agradecemos a Grupo Chedraui por abrir las puertas y confiar en esta campaña”.



Con este esfuerzo conjunto, SEDEMA, el Fideicomiso ProZoo y Grupo Chedraui refrendan su compromiso de proteger la vida silvestre, fortalecer los programas de conservación y garantizar el bienestar animal en la Ciudad de México, tal como lo ha refrendado la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina.