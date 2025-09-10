Retiran en Benito Juárez estructuras que dañan arbolado en la colonia Del Valle Centro

Estas acciones tienen como objetivo generar conciencia en la población sobre la importancia de mantener los árboles libres de estructuras.

Con el objetivo de cuidar el arbolado y mantenerlo en buen estado para evitar futuros riesgos que pudieran afectar la integridad de vecinos y visitantes, personal de Servicios Urbanos de la alcaldía Benito Juárez retiró estructuras metálicas que dañaban árboles en la colonia Del Valle Centro.



Estas acciones tienen como objetivo generar conciencia en la población sobre la importancia de mantener los árboles libres de estructuras. Colocarles objetos o instalaciones puede dañar tanto su estructura externa como interna, lo que a largo plazo los convierte en un riesgo.



Además, no debe plantarse cualquier especie de forma indiscriminada; es fundamental contar con la asesoría de personal experto para garantizar un desarrollo adecuado y seguro del arbolado.



El biólogo José Luis Castillo, jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento al Arbolado, señala al respecto: “Es importante protegerlos, pero pensando que el árbol va a crecer, lo más sano es elegir especies adecuadas a la zona, que tengan un crecimiento no tan grande, pero sí un tamaño adecuado, el árbol va a crecer y va a pasar esto, en vez de ayudarlo, lo están afectando”.



En Benito Juárez cuidar el entorno es una prioridad, por ello, se trabaja para proteger y conservar en buen estado árboles y áreas verdes que forman parte de la identidad de nuestra alcaldía.



También se contó con la participación de la sociedad civil, con integrantes del grupo denominado “Los Supercívicos”, que en diversas ocasiones se ha sumado por las causas ambientales en favor de la alcaldía Benito Juárez.