Impulsa PILARES el arte textil en CDMX con “Amigurumis a la mexicana”

Entre las piezas más destacadas se encuentra una muñeca Lele gigante, elaborada completamente con la técnica del amigurumi.

Aunque el amigurumi es una técnica de origen japonés, basada en el tejido a crochet o gancho para crear figuras y muñecos, también se ha convertido en una forma de expresión artística para rescatar y reinterpretar la riqueza cultural de México.

Con esta visión, el más reciente Diálogos PILARES estuvo enfocado en esta técnica artesanal.

Vanesa Quintanar, tallerista de Amigurumis en PILARES Ampliación Providencia y Raúl Álvarez Garín, explicó cómo el amigurumi puede ser una herramienta para preservar y difundir tradiciones mexicanas a través de este estilo textil.

Como parte de esta iniciativa, se inauguró la exposición “Amigurumi a la Mexicana” en el Museo de Azcapotzalco de Arte Tridimensional, la cual estará abierta al público hasta el 12 de octubre. En esta muestra, talleristas y usuarios de distintos PILARES exhiben sus creaciones inspiradas en la riqueza cultural de México: desde figuras que representan la comida tradicional, hasta juegos populares y personajes emblemáticos.

Entre las piezas más destacadas se encuentra una muñeca Lele gigante, elaborada completamente con la técnica del amigurumi, símbolo de la creatividad.

“El límite es la imaginación”, destacó Quintanar, quien subrayó que este arte textil ha sido practicado por personas de todas las edades, desde infancias hasta adultos mayores, demostrando que es una herramienta para tejer comunidad.

En representación del Coordinador General, el Arq. Javier Hidalgo, asistió el Director de Cultura Comunitaria, Edmundo Martín, mientras que como moderadora estuvo la tallerista de Confección textil en PILARES Úrsulo Galván y PILARES Carlota Botey, Erandi Córdoba.

El Gobierno de la Ciudad de México y el programa PILARES, reafirman su compromiso con la cultura, el arte y la creatividad como motores de transformación social. Por ello, promueven espacios donde técnicas como el amigurumi no solo se aprenden, sino que se transforman en medios para contar historias, honrar tradiciones y fortalecer el tejido comunitario.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

JOHN K. HURLEY, SUBSECRETARIO DE TERRORISMO DE EUA, CONFIRMA SU VISITA A MÉXICO

18 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Durante su visita el Subsecretario de Estados Unidos de terrorismo e inteligencia financiera revisará la estrategia para combatir cárteles “terroristas”. John K. …

Reanuda sus operaciones el buque escuela Cuauhtémoc

18 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El navío comenzó funciones después de que un equipo de astilleros especializados lo repararan con éxito. El buque-escuela Cuauhtémoc reanudó sus operaciones …

T-MEC seguirá después de 2026: Ebrard

18 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

informó en un video que daban inicio a las consultas públicas para revisión del T-MEC. Inició formalmente la revisión del Tratado entre …

Impulsa David Monreal la 4ª Expo Feria Agropecuaria Estatal 2025

18 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-El mandatario estatal ofreció subsidios de 250 mil pesos para la adquisición de 300 tractores nuevos Convencido de que el campo es …

Clara Brugada anuncia incorporación de chatbot para consolidar el servicio de Locatel

18 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Reconoció y agradeció el apoyo brindado por el servicio de atención telefónica desde su creación. En el marco del 46 aniversario de …

“Ruta del 85” un Homenaje a las Víctimas, Héroes y Heroínas del terremoto de 1985

18 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Forma parte de las actividades conmemorativas que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de México para rememorar los 80 años …

Obras de repavimentación se reforzarán en Toluca en octubre: Ricardo Moreno

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

320 millones de pesos se destinarán a pavimentación. Informó el ayuntamiento de Toluca que en octubre dará inicio una nueva fase del …

Alrededor de 2 millones de mexiquenses han dejado atrás la pobreza: Delfina Gómez

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La erradicación de la pobreza fue el tema central de este tercer spot de campaña del 2º Informe de Labores de su …

GEM invita a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizará el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas con una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro …

Refrenda rectora Patricia Zarza respeto a la autonomía del SUTESUAEM

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

En el acto se presentó el cuarto informe del secretario general saliente, Pedro Rodríguez Magallanes, y la entrega de reconocimientos a trabajadores …

Fernando Flores hace un llamado a la JCEM para rehabilitar Av. Tecnológico

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

No puede ser intervenida por el gobierno municipal al estar concesionada a la iniciativa privada. El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores …

Anuncia Isaac Montoya aumento de sueldo a la Guardia Municipal de Naucalpan

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Subrayó que con este incentivo, por primera vez en la historia de Naucalpan, ningún elemento de la Guardia Municipal percibirá menos de …

Encabeza Adolfo Solís inicio de construcción de tramo carretero en San Agustín Chico

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Resaltó que el proyecto también contempla la instalación de alumbrado público. El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, acompañado …

Mbappé llega a los 50 goles con el Real Madrid

18 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

Con su doblete, Mbappé ayudó al Madrid a alcanzar 200 victorias y 700 goles en la era de la Liga de Campeones. …

Jaden Smith es el nuevo director creativo masculino de Christian Louboutin

18 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Louboutin, quien nació en París en 1964, afirmó que Smith era el único candidato para el puesto. Jaden Smith, hijo de Will …

ROMPE MÉXICO EN 2025 EL RÉCORD DE CONTAGIOS DE VIH

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Persisten desafíos como la desinformación, el estigma y las barreras para acceder a tratamiento oportuno. De acuerdo con la Secretaría de Salud, …

Revisarán México, EUA y Canadá consultas públicas del T-MEC: Ebrard

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Señaló Ebrard que ya trabajan en coordinación con la oficina Representante de Comercio de los Estados Unidos y Canadá para preparar la …

En México el 30% de los alumnos enfrentan algún grado de escasez de profesores

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

Tener menos profesores de los necesarios reduce las oportunidades de aprendizaje efectivo entre los estudiantes. En México, gran parte de los estudiantes …

México no se doblega a injerencias extranjeras: Sheinbaum

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Es el primer Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre que preside una mujer Presidenta y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas …

Presencia Mara Lezama desfile cívico-militar con motivo de la Independencia de México

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Convivió y saludó a las familias que se dieron cita para presenciar el paso marcial de estudiantes, elementos de los cuerpos de …

Iztapalapa recibe apoyo tras afectaciones por lluvias: Clara Brugada

17 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Expuso que en lo que va de septiembre se han registrado 113.7 milímetros de precipitación pluvial, cuando históricamente el promedio mensual es …

Gaby Osorio inauguró la Feria Nacional del Elote en Topilejo

17 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Además se anunció la creación de un centro de acopio para productores de maíz del sur de la CDMX En el parque …

Encabeza Delfina Gómez desfile cívico militar por el 215 Aniversario de la Independencia de México

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Participaron 5257 elementos de 20 contingentes, 295 vehículos, 5 carros alegóricos; además de caballos, perros, halcones, drones y aeronaves. Desde el balcón …

Gobernadora llevará su Informe a tres regiones del Edoméx

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El 22 de septiembre entregará al Congreso local el documento de su Segundo Informe y ofrecerá un mensaje político en el Teatro …

Delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículos han disminuido en Edoméx

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-La FGJEM informa que la reducción gracias a la estrategia de seguridad ha sido: extorsión (-28 por ciento), robo de vehículo (-33 …

UAEMéx estuvo presente en desfile de aniversario de Independencia

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

La rectora Patricia Zarza señaló que acompañó a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) fue …

Encabeza Ricardo Moreno homenaje a Leona Vicario con develación de estatua

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Descubre el homenaje a Leona Vicario en el aniversario de la Independencia de México El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, …

Celebra Ana Muniz en San Mateo Atenco el aniversario de la Independencia de México con desfile cívico

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Participaron miles de familias, incluyendo estudiantes, personas adultas mayores, servidoras y servidores públicos y ciudadanía en general. En un ambiente familiar, de …

Celebra fiestas patrias Isaac Montoya arropado por cerca de 10 mil naucalpenses

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Durante su primer festejo destacó el apoyo de las y los naucalpenses hacia él, tras constituirse como el alcalde más joven. Al …

FIFA dará a equipos para el Mundial 2026 más de 350 mdd

17 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Anunció la FIFA …

Fallece Robert Redford, leyenda de Hollywood

17 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Con su partida, Hollywood despide a uno de sus grandes referentes. Uno de los grandes íconos de Hollywood, actor, director icónico estadounidense, …

¡VIVA MÉXICO!

15 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Todo listo para el primer grito de independencia de la presidenta Claudia SheinbaumSerá la primera mujer en entonar tres veces el enérgico …

Se alista Simulacro Nacional este 19 de septiembre de 2025

15 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Se cumplirán en este 2025 40 años del terremoto de 1985 y 8 años del sismo de 2017. Será el próximo viernes …

Exige la SRE investigación rigurosa por muerte de mexicano a manos de un agente del ICE en Chicago

15 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) condenó este sábado la violencia y demandó una investigación a fondo tras la muerte …

Mara Lezama impulsa Segunda Jornada de Cirugías de Labio y Paladar Hendido

15 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Estas cirugías reconstructivas, reafirman el compromiso de un Gobierno Humanista y con corazón feminista que garantiza el derecho a la salud de …

Clara Brugada entregó 50 mil vales del programa Mercomuna

15 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Convocó a locatarios, mercados y pequeños comercios a registrarse de manera gratuita en el programa. La Jefa de Gobierno de la Ciudad …

Garantiza alcaldía Cuauhtémoc cremaciones gratuitas para personas en situación de calle

15 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-El acuerdo contempla cuatro cremaciones mensuales durante un año, con traslado, trámites y urna básica. Con el objetivo de garantizar dignidad en …

Delfina Gómez recibe a Claudia Sheinbaum durante su gira por 1er Informe

15 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Miles de personas de distintos municipios desbordaron el Parque Metropolitano Bicentenario de Toluca en una muestra de respaldo y unidad popular. La …

Todo listo para la celebración del Grito de Independencia en el Edoméx

15 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El espectáculo incluirá pirotecnia y cientos de drones que darán vida a figuras alusivas a las fiestas patrias. El Gobierno del Estado …

Aprueba GEM creación del Consejo del Transporte del Edoméx

15 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Continúa el compromiso del Gobierno por impulsar la participación del sector transportista y de la sociedad civil, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.