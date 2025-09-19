Retiran en Alcaldía Cuauhtémoc 4 pérgolas colocadas sin permiso en Roma y Condesa

-La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega afirmó que los espacios públicos son para las y los vecinos, no para el desorden.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el retiro de cuatro pérgolas instaladas sin los permisos correspondientes en la vía pública de las colonias Roma Norte y Condesa.

Como parte del operativo, se removieron dos estructuras localizadas en la esquina de Michoacán y Cuernavaca, en la colonia Condesa, así como otras dos en el número 18 de la calle Acapulco, en la colonia Roma Norte.

“Operativo en la colonia Condesa, recuperación de nuestras calles, retiro de enseres y poner orden. Las banquetas y espacios son para las y los vecinos, no para el desorden. En Cuauhtémoc trabajamos todos los días para que las colonias estén más seguras, limpias y transitables”, afirmó la titular de la demarcación.

La administración local reiteró que continuará con acciones permanentes de recuperación del espacio público en distintas colonias, con el fin de garantizar la movilidad y el derecho al libre tránsito de las y los habitantes de la alcaldía.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

SAT AMENAZA CON BLOQUEAR PLATAFORMAS DE STREAMING

19 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Plataformas como Netflix, Amazon Prime y HBO podrían ser restringidas por reforma a código fiscal. Se presentó ante Cámara de Diputados una …

SHCP entregó al Senado su Informe de Labores

19 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

-Durante los primeros siete meses de 2025, la inflación registró menores niveles respecto al mismo periodo del año anterior, reporta la SHCP …

Construcción del Tren Querétaro-Irapuato beneficiará a más de 2 millones de mexicanos

19 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Contempla 108.20 km con las estaciones Querétaro, Apaseo, Celaya, Cortazar/Villagrán, Salamanca e Irapuato A través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y …

Mara Lezama supervisa modernización de paraderos en la zona hotelera de Cancún

19 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Con estos trabajos se renuevan 42 paraderos y se disfruta la iluminación de Fiestas Patrias con un parador fotográfico que luce espectacular …

Clara Brugada encabezó clase masiva de primeros auxilios y RCP en CDMX

19 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Esta capacitación se realiza como parte de las actividades del 40 Aniversario del sismo de 1985 y ocho años del ocurrido en …

Tendrá la alcaldía Tláhuac nueva iluminación, patrullas y Cablebús en San José

19 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

También se anunció la instalación de luminarias de 100, 170 y hasta 250 watts. Durante su visita al pueblo de San José, …

DIF Lerma refuerza acciones de salud y prevención en el municipio

19 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

Se desplegó una jornada de atención sanitaria que incluyó vacunación y entrega de insumos de limpieza. La presidenta del DIF Lerma Marisol …

El transporte público en Edoméx vive un momento de transformación y cambio: Delfina Gómez

19 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Mediante el Trolebús y el Mexicable se han brindado más de 30 millones de viajes gratuitos para quienes más lo necesitan. El …

En Edoméx se registró una reducción del 17% en extorsiones

19 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Se han realizado en la entidad más de un millón 600 mil operativos en distintos puntos de la entidad. A pocos días …

Presenta Patricia Zarza proyectos estratégicos para reformar la UAEMéx

19 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que se creará el Rectorado-Centro Cultural Universitario y la propuesta de Reforma a la Ley de la UAEMéx. La rectora de …

Disminuyeron en Toluca 25% los delitos de alto impacto: Ricardo Moreno

19 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-En estos nueve meses de trabajo coordinado se lograron disminuir homicidios dolosos -36.67% y secuestros -75.0%. En la comparativa de enero a …

Continúa en Naucalpan programa “Jueves de la Salud por las y los Mexiquenses”: Isaac Montoya

19 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Se ofreció consulta médica general, nutricional, psicológica, detecciones de diabetes y protección de VIH, sífilis, hepatitis C, obesidad, vacunación y toma de …

En Mexicaltzingo se trabaja en beneficio de la gente: Saray Benítez

19 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Señaló que la colaboración entre sociedad civil y gobierno es fundamental para cuidar nuestro entorno. La presidenta municipal de Mexicaltzingo, Saray Benítez …

Lista la selección mexicana de Natación que participará en Mundial en Singapur

19 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

Señalaron que el equipo está encabezado por medallistas de París 2024. La selección mexicana que competirá en el Campeonato Mundial Singapur 2025, …

Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter encabezarán Coachella 2026

19 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

El festival contará con grandes artistas durante los dos fines de semana en abril. Por fin fue liberado el cartel del Festival …

JOHN K. HURLEY, SUBSECRETARIO DE TERRORISMO DE EUA, CONFIRMA SU VISITA A MÉXICO

18 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Durante su visita el Subsecretario de Estados Unidos de terrorismo e inteligencia financiera revisará la estrategia para combatir cárteles “terroristas”. John K. …

Reanuda sus operaciones el buque escuela Cuauhtémoc

18 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

El navío comenzó funciones después de que un equipo de astilleros especializados lo repararan con éxito. El buque-escuela Cuauhtémoc reanudó sus operaciones …

T-MEC seguirá después de 2026: Ebrard

18 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

informó en un video que daban inicio a las consultas públicas para revisión del T-MEC. Inició formalmente la revisión del Tratado entre …

Impulsa David Monreal la 4ª Expo Feria Agropecuaria Estatal 2025

18 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-El mandatario estatal ofreció subsidios de 250 mil pesos para la adquisición de 300 tractores nuevos Convencido de que el campo es …

Clara Brugada anuncia incorporación de chatbot para consolidar el servicio de Locatel

18 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Reconoció y agradeció el apoyo brindado por el servicio de atención telefónica desde su creación. En el marco del 46 aniversario de …

“Ruta del 85” un Homenaje a las Víctimas, Héroes y Heroínas del terremoto de 1985

18 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Forma parte de las actividades conmemorativas que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de México para rememorar los 80 años …

Obras de repavimentación se reforzarán en Toluca en octubre: Ricardo Moreno

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

320 millones de pesos se destinarán a pavimentación. Informó el ayuntamiento de Toluca que en octubre dará inicio una nueva fase del …

Alrededor de 2 millones de mexiquenses han dejado atrás la pobreza: Delfina Gómez

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-La erradicación de la pobreza fue el tema central de este tercer spot de campaña del 2º Informe de Labores de su …

GEM invita a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-Se realizará el próximo viernes 19 de septiembre a las 12:00 horas con una hipótesis de sismo de magnitud 8.1 con epicentro …

Refrenda rectora Patricia Zarza respeto a la autonomía del SUTESUAEM

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

En el acto se presentó el cuarto informe del secretario general saliente, Pedro Rodríguez Magallanes, y la entrega de reconocimientos a trabajadores …

Fernando Flores hace un llamado a la JCEM para rehabilitar Av. Tecnológico

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

No puede ser intervenida por el gobierno municipal al estar concesionada a la iniciativa privada. El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores …

Anuncia Isaac Montoya aumento de sueldo a la Guardia Municipal de Naucalpan

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Subrayó que con este incentivo, por primera vez en la historia de Naucalpan, ningún elemento de la Guardia Municipal percibirá menos de …

Encabeza Adolfo Solís inicio de construcción de tramo carretero en San Agustín Chico

18 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

Resaltó que el proyecto también contempla la instalación de alumbrado público. El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, acompañado …

Mbappé llega a los 50 goles con el Real Madrid

18 septiembre, 2025
Deportes, Destacado

Con su doblete, Mbappé ayudó al Madrid a alcanzar 200 victorias y 700 goles en la era de la Liga de Campeones. …

Jaden Smith es el nuevo director creativo masculino de Christian Louboutin

18 septiembre, 2025
Destacado, Espectáculos

Louboutin, quien nació en París en 1964, afirmó que Smith era el único candidato para el puesto. Jaden Smith, hijo de Will …

ROMPE MÉXICO EN 2025 EL RÉCORD DE CONTAGIOS DE VIH

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Persisten desafíos como la desinformación, el estigma y las barreras para acceder a tratamiento oportuno. De acuerdo con la Secretaría de Salud, …

Revisarán México, EUA y Canadá consultas públicas del T-MEC: Ebrard

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional, Portada

Señaló Ebrard que ya trabajan en coordinación con la oficina Representante de Comercio de los Estados Unidos y Canadá para preparar la …

En México el 30% de los alumnos enfrentan algún grado de escasez de profesores

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

Tener menos profesores de los necesarios reduce las oportunidades de aprendizaje efectivo entre los estudiantes. En México, gran parte de los estudiantes …

México no se doblega a injerencias extranjeras: Sheinbaum

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Es el primer Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre que preside una mujer Presidenta y Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas …

Presencia Mara Lezama desfile cívico-militar con motivo de la Independencia de México

17 septiembre, 2025
Destacado, Nacional

-Convivió y saludó a las familias que se dieron cita para presenciar el paso marcial de estudiantes, elementos de los cuerpos de …

Iztapalapa recibe apoyo tras afectaciones por lluvias: Clara Brugada

17 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

Expuso que en lo que va de septiembre se han registrado 113.7 milímetros de precipitación pluvial, cuando históricamente el promedio mensual es …

Gaby Osorio inauguró la Feria Nacional del Elote en Topilejo

17 septiembre, 2025
CDMX, Destacado

-Además se anunció la creación de un centro de acopio para productores de maíz del sur de la CDMX En el parque …

Encabeza Delfina Gómez desfile cívico militar por el 215 Aniversario de la Independencia de México

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-Participaron 5257 elementos de 20 contingentes, 295 vehículos, 5 carros alegóricos; además de caballos, perros, halcones, drones y aeronaves. Desde el balcón …

Gobernadora llevará su Informe a tres regiones del Edoméx

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex, Portada

-El 22 de septiembre entregará al Congreso local el documento de su Segundo Informe y ofrecerá un mensaje político en el Teatro …

Delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículos han disminuido en Edoméx

17 septiembre, 2025
Destacado, Edomex

-La FGJEM informa que la reducción gracias a la estrategia de seguridad ha sido: extorsión (-28 por ciento), robo de vehículo (-33 …

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.

El Informante México ® 2025. Todos los Derechos Reservados.