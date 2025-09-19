Retiran en Alcaldía Cuauhtémoc 4 pérgolas colocadas sin permiso en Roma y Condesa

-La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega afirmó que los espacios públicos son para las y los vecinos, no para el desorden.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el retiro de cuatro pérgolas instaladas sin los permisos correspondientes en la vía pública de las colonias Roma Norte y Condesa.



Como parte del operativo, se removieron dos estructuras localizadas en la esquina de Michoacán y Cuernavaca, en la colonia Condesa, así como otras dos en el número 18 de la calle Acapulco, en la colonia Roma Norte.



“Operativo en la colonia Condesa, recuperación de nuestras calles, retiro de enseres y poner orden. Las banquetas y espacios son para las y los vecinos, no para el desorden. En Cuauhtémoc trabajamos todos los días para que las colonias estén más seguras, limpias y transitables”, afirmó la titular de la demarcación.



La administración local reiteró que continuará con acciones permanentes de recuperación del espacio público en distintas colonias, con el fin de garantizar la movilidad y el derecho al libre tránsito de las y los habitantes de la alcaldía.