Lanzan en CDMX torneo Oficial de Fútbol Infantil Comunitario Ollamaliztli

-Hay cuatro categorías de acuerdo del año de su nacimiento de 2009 a 2016

En el marco de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Turismo, el Instituto del Deporte y el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES, anuncia el Torneo Oficial de Fútbol Infantil Comunitario Ollamaliztli, evento que convoca a niñas, niños y adolescentes de todas las alcaldías a participar y tiene como objetivo fomentar una cultura de paz a través del deporte.



La Copa está dirigida a personas nacidas entre 2009 y 2016, divididos en cuatro categorías: 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 y 2015-2016. En cada categoría podrán participar equipos en rama varonil/mixta y femenil, fomentando la inclusión y la equidad desde edades tempranas. Los equipos podrán estar integrados por jugadores y jugadoras, incluyendo equipos mixtos en ramas varoniles. Cada equipo deberá contar con un mínimo de 7 y un máximo de 10 jugadores, un responsable y un auxiliar.



Las inscripciones estarán abiertas hasta el 05 de octubre en la siguiente liga https://indeporte.cdmx.gob.mx/torneooficialinfantil. Se realizará un registro por equipo, el responsable del mismo deberá contar con su cuenta Llave CDMX para hacer la inscripción correspondiente.



La participación en el Torneo es totalmente gratuita durante todas sus etapas: Etapa intramuros (octubre – diciembre 2025): fase de grupos y eliminatoria dentro de la misma alcaldía, Etapa interalcaldías (enero – febrero 2026): Clasifican los campeones de cada categoría en cada alcaldía, eliminatoria directa interalcaldías rumbo a un ganador de la Ciudad de México.



Es de destacar que los ganadores del torneo recibirán premios enmarcados en la Copa Mundial de la FIFA 2026, acceso a eventos exclusivos, becas para finalistas, productos oficiales de los patrocinadores, así como distintas experiencias que solo puede dejar un evento de talla internacional que no se vive todos los días.



El Torneo Oficial de Fútbol Infantil Comunitario Ollamaliztli forma parte del legado que la CDMX está construyendo rumbo al Mundial 2026, promoviendo valores como la equidad, el respeto, la inclusión y la diversidad desde las primeras etapas del desarrollo deportivo.