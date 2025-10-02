Se alista el Medio Maratón Metepec “Día de Muertos 2025”

También dieron a conocer el costo de las inscripciones, que dependerá de las distancias a recorrer.

Será el próximo 9 de noviembre cuando se llevará a cabo el Medio Maratón Metepec “Carrera Día de Muertos 2025”, en donde podrán participar todos clubes deportivos, equipos, instituciones, empresas y al público en general en las distancias de Kids, 5k, 10k y 21k.



Autoridades informaron que este evento deportivo es tanto para mujeres como para hombres, dando inicio a las 7 de la mañana con las distancias de Kids 1K mts (Varonil y Femenil) de 5 a 10 años de edad, 5k (Varonil y Femenil), 5k Silla de Ruedas (Varonil y Femenil), 10k (Varonil y Femenil), 21k (Varonil y Femenil), además de 21k Bicicleta (Varonil y Femenil).



También dieron a conocer el costo de las inscripciones, que dependerá de las distancias a recorrer:



-Distancia Kids: $300 Mxn



-Distancias 5k (Discapacidad) $400 Mxn



-Distancias 5k $450 Mxn



-Distancia 10k $500 Mxn



-Distancia 21k $550 Mxn



-Distancia 21k Bicicleta $500 Mxn



Las inscripciones se realizarán en el parque Vicente Guerrero en Toluca y en la página de www.AsDeporte.com.



Además se entregará un kit del corredor, medalla conmemorativa del día de muertos, playera, número, paquete de recuperación, guardarropa y servicio médico.



La salida será el 9 de noviembre 2025 a las 7:00 a.m. en Metepec, Estado de México.