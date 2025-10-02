Toluca encabeza reducción de delitos en Edoméx con 25.72%: Ricardo Moreno

-Esta reducción es resultado del esfuerzo conjunto entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno

Toluca se posiciona como el municipio con mayor disminución de delitos en el Estado de México durante el periodo de enero a agosto, informó el Presidente Municipal Ricardo Moreno, al señalar que este logro responde al compromiso de devolver la tranquilidad a la ciudad.



Ricardo Moreno explicó que con datos consolidados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al mes de agosto, Toluca registró una disminución de delitos de 25.72%, colocándola como la región con mayor avance en seguridad en la entidad mexiquense luego de haber ocupado en julio la segunda posición detrás de Jilotepec.



Resaltó que esta reducción es resultado del esfuerzo conjunto entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, al aplicar una estrategia integral que no solo se enfoca en patrullas y policías, sino también en acciones sociales que atienden las causas de la violencia y fortalecen la tranquilidad de las familias.



Asimismo, Moreno Bastida aclaró que los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU), del INEGI en la que se señala a Toluca como una de las ciudades con mayor incidencia delictiva, presenta un error metodológico, pues la zona urbana denominada “Toluca” incluye a varios municipios como Zinacantepec, Lerma, Almoloya de Juárez y San Mateo Atenco, entre otros.



Mientras que el municipio propiamente dicho está conformado por siete localidades, principalmente en el norte del municipio, por lo que este error en la metodología tiende a criminalizar a la ciudad y agregó que la administración municipal envió un oficio al director nacional del INEGI para señalar esta situación, y que la institución respondió que el planteamiento será objeto de revisión y análisis conforme a los criterios metodológicos establecidos para cada una de las 91 áreas urbanas que conforman la cobertura geográfica de la ENSU.



Ricardo Moreno explicó que una lectura equivocada de estos datos lleva a conclusiones erróneas que no corresponden únicamente al municipio de Toluca.