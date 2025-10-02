Clara Brugada entrega más de 2500 apoyos a familias afectadas por lluvias en Iztapalapa

-Los recursos entregados en esa demarcación van de los 8 mil hasta los 50 mil pesos, dependiendo del nivel de afectación en cada vivienda

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de apoyos económicos para las familias afectadas por las fuertes lluvias del pasado fin de semana en la alcaldía Iztapalapa, las cuales dejaron un saldo de 2 mil 547 afectadas en esta demarcación.



Los apoyos, detalló Brugada Molina, se distribuirán de acuerdo con el nivel de afectación en cada vivienda.



Y detalló: nivel verde, con acumulación de agua en la vivienda menor a los 15 centímetros se entregarán 8 mil pesos. Nivel naranja, de 15 a 45 cm de agua al interior de la casa, 15 mil pesos; nivel rojo, de 45 cm a un metro, 25 mil pesos; y nivel morado, con más de un metro de inundación, 50 mil pesos.



En la alcaldía Iztapalapa, la demarcación más afectada por las lluvias, se registraron 347 viviendas en el nivel verde, 975 naranja, 603 rojo y 622 morado.



Durante los eventos de entrega de apoyos, realizados en las Utopías Ollini y Meyehualco, en la alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada destacó que los tres niveles de gobierno trabajan de manera conjunta para atender la emergencia, pero lo más importante es prevenir que vuelva a suceder.



Señaló que estos apoyos se suman al seguro contratado por la Ciudad de México, que cubrirá 750 viviendas más, y cuyos pagos deberán entregarse en menos de un mes. Con este sistema, las familias reciben un doble respaldo: ayuda inmediata del gobierno y la cobertura del seguro.



También anunció un plan de 24 obras de gran magnitud en Iztapalapa, con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 200 millones se aplicarán este mismo año y el resto en 2026. Estas acciones incluyen la construcción de colectores y sistemas de conducción hacia vasos reguladores, así como proyectos metropolitanos coordinados con el Estado de México y el Gobierno de México.



Brugada Molina precisó que no se puede prometer que las lluvias dejarán de causar afectaciones de un día para otro, ya que las obras requieren tiempo y seguimiento. Sin embargo, reiteró el compromiso de su gobierno de no dejar solas ni solos a los vecinos.



La titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián, subrayó que desde el inicio de la emergencia, se ha apoyado con comidas, desayunos y cenas calientes, así como entrega de kits de limpieza, colchones y enseres de primera necesidad.



El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza Hernandez, informó que se trabaja de forma inmediata en la atención a la emergencia, de igual forma, se encuentra en desarrollo un plan de acción integral que dé solución definitiva al tema de las inundaciones en Iztapalapa.