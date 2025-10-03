“Que nunca más el estado reprima a la juventud”: Rojo de la Vega

-La alcaldesa encabezó un homenaje a las víctimas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.

En memoria de las víctimas del 2 de octubre de 1968, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega encabezó un homenaje en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde hizo un llamado para que nunca más el Estado reprima a la juventud, ni utilice la fuerza en contra de la gente.



Acompañada por jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), vecinas, vecinos, concejales e integrantes de su gabinete, la mandataria lamentó que el 2 de octubre, más que una efeméride lejana, sea un espejo del presente.



“Hoy seguimos viendo a un país donde se persigue, se intimida, se amenaza a quienes piensan distinto. Donde periodistas son asesinados, donde activistas son desaparecidos, donde estudiantes siguen siendo criminalizados por exigir justicia”, señaló.



Como parte del homenaje, Ale Rojo de la Vega izó la bandera nacional a media asta y depositó una ofrenda floral al pie de la Estela de Tlatelolco.



Al concluir el acto, informó que la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía se mantendrá pendiente de la marcha que se desarrollará durante la jornada de conmemoración. “Nuestras ambulancias, nuestras paramédicas, paramédicos cerca de la manifestación y yo atenta, por supuesto, a cualquier denuncia de represión o de algún tipo de violencia”, explicó.