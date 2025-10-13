Alcaldía Cuauhtémoc y comerciantes unen fuerzas en Jornada de Limpieza en vía pública

-Las acciones incluyeron lavado de calles, retiro de postes abandonados, descableado, bacheo y reparación de banquetas en la colonia San Rafael.

El Gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, encabezado por Alessandra Rojo de la Vega, en coordinación con comerciantes de la zona, llevó a cabo una jornada integral de limpieza y recuperación de vía pública en la calle Rósales esquina con avenida México Tenochtitlán, como parte del programa permanente de mejoramiento del espacio público y seguridad ciudadana.



Durante los trabajos, personal de la Dirección de Mercados y Vía Pública y los comerciantes unieron esfuerzos para realizar labores de lavado de la vía pública, retiro de postes telefónicos abandonados, descableado aéreo, eliminación de grafiti en jardineras, pintura de balizamiento y jardineras, así como la reparación de banquetas dañadas.



Además, se efectuaron acciones complementarias de bacheo en la calle Francisco de Lorenzana, colonia San Rafael y el retiro de mostrencos en el perímetro del Parque Jardín Tabacalera, en seguimiento al plan de mantenimiento urbano de la demarcación.



La alcaldesa Ale Rojo de la Vega destacó que estas jornadas reflejan el nuevo modelo de colaboración entre ciudadanía y gobierno, que ha permitido a la Cuauhtémoc convertirse en la alcaldía con más metros cuadrados de limpieza, liberación de vía pública, reparación y recuperación de espacios en toda la Ciudad de México.



“Esto no se había hecho antes en la Cuauhtémoc. Hoy trabajamos codo a codo con las y los comerciantes, sin pretextos, con resultados visibles. Estamos recuperando nuestras calles, devolviéndoles el orden, la seguridad y el orgullo a los vecinos”, señaló la edil.



La mandataria subrayó que la suma de esfuerzos ha sido fundamental para mejorar las condiciones del espacio público, brindar más seguridad peatonal y mejorar la imagen urbana de las colonias de la demarcación.