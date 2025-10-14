Se capacitan en la Cuauhtémoc entrenadores para salvar vidas

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega destacó que la prevención es una prioridad en todos los ámbitos del gobierno que encabeza.

Con el propósito de fortalecer la seguridad de las y los usuarios en los centros deportivos de la Alcaldía Cuauhtémoc, se inició una capacitación en primeros auxilios dirigida a entrenadores, profesores e instructores que imparten distintas disciplinas en los espacios públicos administrados por el gobierno local.



En esta primera etapa participaron 40 instructores, quienes recibieron formación teórico-práctica en atención inmediata a lesiones, reanimación cardiopulmonar (RCP) y manejo inicial de emergencias médicas, con el objetivo de actuar de manera rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.



La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega destacó que la prevención es una prioridad en todos los ámbitos del gobierno que encabeza y subrayó que la seguridad no solo se mide en calles iluminadas o parques rehabilitados, sino también en la preparación del personal que cuida y acompaña a la comunidad.



La Alcaldía Cuauhtémoc continuará desarrollando programas de capacitación, con el propósito de fortalecer la atención ciudadana y elevar la calidad de los servicios en beneficio de las vecinas y los vecinos de la Cuauhtémoc.