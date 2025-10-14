Supervisan en CDMX 14 establecimientos con horario nocturno

Fueron intervenidos un total de 27 establecimientos, de los cuales 14 fueron verificados, 11 suspendidos y dos más clausurados.

Con el fin de garantizar una sana convivencia nocturna en la capital a través de espacios seguros para todas y todos, el Gobierno de la Ciudad de México llevó a cabo una nueva jornada del programa “La Noche es de Todos”.



Durante el fin de semana del 9 al 11 de octubre, fueron intervenidos un total de 27 establecimientos, de los cuales 14 fueron verificados, 11 suspendidos y dos más clausurados debido a denuncias vecinales con relación a venta de alcohol a menores, exceso de ruido, disturbios y cobros excesivos.



Por medio de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB), en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), se desarrollaron tres operativos en distintos establecimientos de las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc.



En esta edición se visitaron colonias como Jardines de San Lorenzo, Valle de San Lorenzo, Lomas de San Lorenzo, Juan Escutia, Guadalupe, Campestre Churubusco, Petrolera Taxqueña, Avante, Pedregal de Santa Úrsula, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Colonia Centro, Nápoles, Santa Cruz Acayucan, Plenitud, San Antonio, El Rosario, Lindavista y Penitenciaría.



Durante la jornada, se llevó a cabo la detención de dos personas debido a que quebrantaron los sellos de suspensión en sus establecimientos, por lo que fueron remitidas a la Agencia del Ministerio Público correspondiente.



Gracias a la colaboración interinstitucional, el operativo concluyó con saldo blanco y sin mayores incidencias. Las distintas dependencias que colaboran en el programa seguirán trabajando de la mano para atender las denuncias y supervisar actividades que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.



Con el fin de asegurar una vida nocturna sana y respetuosa, el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, refrenda su compromiso de impulsar el comercio nocturno legal y seguro para beneficio de todas y todos.