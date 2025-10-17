Rojo de la Vega da la bienvenida al Segundo Congreso Mundial del Mariachi

-El evento reunirá a más de 25 agrupaciones y tendrá como embajadores a Majo Aguilar y Martín Urieta.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, participó en la presentación del Segundo Congreso Mundial del Mariachi, que se llevará a cabo del 5 al 9 de noviembre de 2025 en distintos puntos de la Ciudad de México, con la presentación de más de 25 agrupaciones nacionales e internacionales.



La mandataria recordó que fue precisamente en la Cuauhtémoc donde se rompió el récord Guinness con la participación de mil 122 músicos reunidos en el corazón de la capital.



Ale Rojo de la Vega subrayó que ese logro fue “un acto de amor a nuestras raíces”, y reconoció que este nuevo encuentro vuelve a poner el nombre de México en alto.



La alcaldesa aprovechó el foro para expresar su solidaridad con las familias afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en el país:



“Mientras celebramos nuestra cultura y nuestra historia, muchas familias están sufriendo por las fuertes lluvias e inundaciones. Desde aquí enviamos toda nuestra solidaridad y cariño a quienes hoy enfrentan momentos difíciles”, destacó.



Finalmente, celebró que este congreso vuelva a realizarse en la Cuauhtémoc: “qué honor que nuevamente el Segundo Congreso Mundial del Mariachi se lleve a cabo en Cuauhtémoc, en el corazón palpitante de la Ciudad de México, en el oasis de la libertad, de derechos, de diversidad y de cultura, donde el mariachi volverá a sonar más fuerte que nunca”.



El Segundo Congreso Mundial del Mariachi contará con una agenda de conciertos y actividades culturales que iniciarán el 5 de noviembre y tendrá un gran cierre en el Zócalo capitalino el 9 de noviembre, con la participación estelar de Majo Aguilar y Martín Urieta, además de la presencia de Fátima Bosh, Miss Universe México, embajadores de esta edición.