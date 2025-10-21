Anuncian que centro de acopio continuará abierto en alcaldía Cuauhtémoc

-La alcaldesa informó que el módulo instalado en la explanada de la alcaldía estará abierto hasta el miércoles 22 de octubre.

Ante la extraordinaria respuesta de vecinas, vecinos, comerciantes y trabajadores, la Alcaldía Cuauhtémoc ampliará hasta el miércoles 22 de octubre el funcionamiento del centro de acopio instalado en la explanada principal, donde ya se han reunido 5.218 toneladas de ayuda para las familias damnificadas por las lluvias en Veracruz y Puebla.



Así lo dio a conocer la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien además explicó que el apoyo del gobierno que encabeza no se limitará a los víveres recolectados, sino que también se enviará maquinaria y personal calificado para colaborar directamente en las labores de limpieza y apoyo a las comunidades afectadas.



“Estamos en la explanada de nuestra alcaldía Cuauhtémoc con un centro de acopio que vamos a dejar hasta el miércoles que viene, porque el jueves vamos a mandar a gran parte del equipo, no solo a dejar los víveres en manos de quien más lo necesite, sino vamos a llevar camiones de volteo, vamos a llevar manos para ayudar a toda esta gente que está sufriendo las consecuencias de inundaciones en varios estados”, expresó la mandataria.



La alcaldesa invitó a las y los vecinos a continuar participando durante los próximos días: “tráiganos todo lo que puedan. Aprovechen lunes, martes y hasta el miércoles; todo es bueno: un arroz, una lata de comida, papel higiénico… para nosotros puede ser un granito de arena, pero para alguien puede significar mucho”, añadió.



El centro de acopio permanecerá abierto de 9:00 a 18:00 horas en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista.



Se reciben alimentos no perecederos (arroz, frijol, atún, leche en polvo, verdura enlatada), artículos de higiene personal (jabón, pasta dental, toallas húmedas), ropa limpia y en buen estado, cobijas, zapatos, así como productos de limpieza y curación.



El acopio y resguardo del apoyo están a cargo de la Dirección de Protección Civil Cuauhtémoc, que coordinará la entrega directa, segura y transparente en las comunidades más afectadas de Veracruz y Puebla.