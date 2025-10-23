Inaugurarán “Zócalo de las ciencias”, nuevo espacio de comunicación del conocimiento en la CDMX

La cita es el próximo 31 de octubre de 2025 a las 10:00 horas, en el PILARES Tenochtitlan, ubicado en el corazón de la Ciudad de México.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) invitan a la ciudadanía a la inauguración del Zócalo de las Ciencias, un nuevo espacio de divulgación científica pensado especialmente para niñas, niños y jóvenes.



El Zócalo de las Ciencias será un punto de encuentro mensual durante los viernes de Consejo Técnico Escolar, con actividades lúdicas, accesibles e incluyentes, diseñadas para despertar el interés por la ciencia desde edades tempranas. Este espacio busca transformar un lugar histórico en un escenario donde el conocimiento científico sea protagonista.



Durante la inauguración se llevarán a cabo talleres, demostraciones y experimentos, entre ellos un planetario, observaciones con telescopios y más de 22 actividades interactivas para todas las edades, a cargo de docentes de PILARES y con la colaboración de instituciones como el Museo de Historia Natural, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el canal de divulgación Chema Tierra.



La jornada también se llenará de ritmo y energía con el concierto en vivo de la banda de rock Mr. Gato y los del Callejón, quienes pondrán ambiente con su música para que infancias, jóvenes y familias disfruten de un día lleno de ciencia, arte y diversión.



Este programa tiene como propósito acercar el conocimiento y fomentar el intercambio de saberes, integrando la ciencia en la vida cotidiana. Su meta es sembrar curiosidad y creatividad en miles de personas, al tiempo que fortalece alianzas entre instituciones, universidades, museos, colectivos y comunidades científicas. De esta manera, se consolida un modelo colaborativo de divulgación científica en el corazón de la ciudad, con la visión de inspirar y transformar a toda la Ciudad de México.



Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, reafirma su compromiso de acercar la educación, la ciencia y la tecnología a todas las personas, haciendo de los espacios públicos lugares para el aprendizaje y la imaginación.