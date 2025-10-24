Mara Lezama inaugura el Cancún Travel Mart 2025; consolida a Quintana Roo como líder mundial del turismo

-La Gobernadora destaca el éxito de Maya Ka’an en la nueva era del turismo comunitario y la gastronomía caribe-mexicana

Al inaugurar la 37ª edición del Cancún Travel Mart, la gobernadora Mara Lezama Espinosa destacó que hoy el turismo en Quintana Roo vive una nueva etapa, en donde más que los números, importa la calidad de vida de las y los trabajadores de esta industria.



Con la presencia de más de 500 delegados, 200 empresas y representantes de 27 países, entre tour operadores, agencias de viajes, y demás prestadores de servicios, la titular del Ejecutivo añadió que el turismo está en la agenda del Plan México que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum.



Organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, que preside Rodrigo de la Peña Segura, este Travel Mart reúne los días 22, 23 y 24, a compradores y proveedores de más de 20 países de América, Europa y Asia, convirtiéndose en ejemplo nacional para el cierre de citas efectivas de negocios.



Ante los asistentes, la gobernadora de Quintana Roo destacó el impulso que su gobierno humanista con corazón feminista le da al turismo comunitario y que hoy tiene un éxito profundo con Maya Ka´an, una región integrada por 76 comunidades mayas que dejaron de ser espectadores para convertirse en protagonistas, que ofrecen nuevas experiencias para el turista.



Aseveró que además de sol, playas, historia, cultura, conservación ambiental, también hay gastronomía, con más de 20 restaurantes que ya están en la Guía Michelín, que garantiza la excelencia de la cocina con sabor caribe-mexicano.



Refirió que Quintana Roo será puerta de entrada al Mundial de Fútbol, con el único aeropuerto que tiene conectividad con todas las sedes mundialistas. El 40% de los casi 5 millones de aficionados que llegarán al país lo harán a través del Caribe Mexicano, una oportunidad para mostrar al mundo lo mucho que somos y tenemos.



Además, agregó que dos hoteles están en la lista oficial para ser sede de selecciones mundialistas.



Y en relación con la FITUR, Mara Lezama informó a los asistentes del Cancún Travel Mart que Quintana Roo se prepara para tener una presencia histórica en esa feria tan importante.



Agradeció la presencia de todas y todos, deseando éxito en sus citas de negocios, pero también que se den un tiempo para disfrutar de los atractivos. “Aquí, en Quintana Roo, en este gran estado, el turismo se vive con dignidad, con orgullo y con un profundo amor por su gente”, afirmó.



Previamente, en la exposición del evento, Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, destacó que el Cancún Travel Mart ha sido reconocido por la Secretaría de Turismo como el evento más importante del país.



Junto con la gobernadora Mara Lezama trabajan impulsando el turismo, privilegiando a las y los trabajadores que ofrecen un servicio único. Además, con grandes alianzas, la Asociación impulsa a pequeñas, medias y grandes empresas.



Por su parte, el director de Política Turística en México, de SECTUR, Alfonso Ballesteros, reconoció el trabajo que realiza Mara Lezama a favor del turismo, que contribuye a que México sea el sexto país más visitado en 2024.



Reconoció que el Cancún Travel Mart es el gran mercado de negocios del Caribe Mexicano.



Al dar la bienvenida a las y los participantes, la presidenta municipal Ana Paty Peralta de la Peña destacó la importancia que para Cancún tiene este evento en la generación de oportunidades, empleo y bienestar para la gente.