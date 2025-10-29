GP de F1 dejó derrama económica de 20 mil mdp en CDMX

Los pabellones de la Ciudad de México instalados en el Autódromo Hermanos Rodríguez recibieron más de 20 mil visitantes a lo largo de los tres días del evento.

La realización del Gran Premio de la Fórmula 1, que se desarrolló durante tres días en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Magdalena Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, tuvo un gran impacto y dejó una derrama económica de 20 mil millones de pesos, reveló la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.



Indicaron que durante los últimos días de la semana pasada, la capital del país vivió un gran momento deportivo, desde las prácticas, las clasificaciones y la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, momento deportivo donde un conjunto de servicios y comercios brindaron atención a una gran población, seguidores de algún piloto y aficionados a la Fórmula 1.



Cabe recordar que los pabellones de la Ciudad de México instalados en la Zona Azul y Zona Verde del Autódromo Hermanos Rodríguez recibieron más de 20 mil visitantes a lo largo de los tres días del evento. Mientras, en el módulo de información de la Secretaría de Turismo se brindó atención a más de 50 mil turistas nacionales e internacionales, entre los que destacaron los provenientes de España, Turquía, Inglaterra, Perú, Brasil y Colombia, además de una importante presencia de visitantes centroamericanos.



Señalaron que sí se cumplió con esta meta que se había previsto para estos días en que se brindó la mejor hospitalidad a quienes acudieron de diversas partes de la ciudad, del país y del mundo; familias, parejas, jóvenes, mujeres, adultos mayores, que vivieron, saborearon y disfrutaron de este evento deportivo de relevancia global.