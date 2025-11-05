Gaby Osorio llama a la Policía Auxiliar a fortalecer la cercanía con la ciudadanía

-La alcaldesa encabezó la reunión trimestral con la Policía Auxiliar y la Mesa de Seguridad Ciudadana número 183, en la que se analizaron los avances en la incidencia delictiva y la coordinación territorial

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, informó que los delitos de alto impacto en la demarcación disminuyeron 16.48% en el periodo de octubre de 2024 a septiembre de 2025, comparado con el mismo lapso del periodo 2023-2024.



Subrayó que esta reducción es producto de la coordinación constante entre la Policía Auxiliar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional y las áreas locales de la alcaldía como muestra de un trabajo coordinado entre los diversos niveles de gobierno.



Durante la reunión trimestral con la Policía Auxiliar, Osorio destacó que la estrategia de seguridad territorial ha permitido fortalecer la prevención del delito y recuperar espacios públicos que antes eran puntos de riesgo.



Mencionó que los operativos Rastrillo y Salvando Vidas, así como la coordinación con la Región Helios y la Subsecretaría de Control de Tránsito, han contribuido a reducir accidentes viales y delitos patrimoniales. Como parte de las acciones de seguridad, también resaltó el incremento de 290% en el retiro de vehículos abandonados, lo que ha permitido liberar vialidades y eliminar focos de inseguridad.



Durante la presentación de balance trimestral se informó además que a través de los programas “Con Prevención Construimos la Paz” y “Movilidad Segura para Nuestra Casa”, la alcaldía ha llevado talleres escolares, asesorías legales y acompañamiento psicológico a la población, fortaleciendo la cultura de la prevención y la convivencia comunitaria.



Aún con los avances reportados, la alcaldesa Osorio reconoció que estos resultados todavía no se traducen plenamente en la percepción ciudadana.



“Las cifras muestran avances, pero necesitamos que la gente lo sienta en su vida cotidiana. La seguridad también se construye con cercanía, empatía y presencia constante en el territorio”, expresó, al tiempo que hizo un llamado a las fuerzas policiales a fortalecer el vínculo con la comunidad y mantener una comunicación más directa con las vecinas y los vecinos.



La alcaldesa refrendó su compromiso de continuar priorizando la seguridad como eje de gobierno y anunció que en 2026 se fortalecerán la capacitación policial, la coordinación entre niveles de gobierno y el uso de inteligencia para combatir los delitos.