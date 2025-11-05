Se vestirá el Zócalo Capitalino de gala para recibir el gran baile de danzón

-Cientos de parejas de las 16 alcaldías y del interior de la República Mexicana se unirán en una coreografía masiva.

El danzón, un ritmo popular y elegante que desde hace décadas ha llenado de música, cultura y coordinación los salones de baile y las plazas públicas del país, conquistará el corazón de la Ciudad de México con el Gran Baile de Danzón, un evento especial rumbo a su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial, impulsado por la Secretaría de Cultura local, que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre a las 14 horas en el Zócalo.



La cita promete ser una auténtica fiesta de tradición y movimiento, donde las parejas podrán unirse a través de una coreografía para hacer vibrar la Plaza de la Constitución.



El danzón brillará a través de trajes, vestidos sorprendentes, abanicos, sombreros y al compás de la Orquesta Failde proveniente de Cuba, Acerina y su Danzonera, y Danzonera La Playa de Gonzalo Varela.



Además, es una oportunidad única para que las nuevas generaciones conecten y aprendan sobre este género musical que ha logrado seguir presente en México a través de los años, sin olvidar que es todo un arte el trabajo que se hace con los pies y las pausas que requiere para ser un baile lento, formal y armonioso.



Para ser parte de esta coreografía masiva que se realizará el domingo 16 de noviembre a las 14 horas en el Zócalo, debes registrarte en el siguiente enlace:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfKUzWTbNTp8NbS8OB2jXdaCzXfXnpvcRv0MpGvDlE2cyB3g/viewform Previo a este gran encuentro, el domingo 9 de noviembre las y los participantes estarán ensayando en sedes diferentes de la capital, y dentro del marco de “Cuícatl: la ciudad que suena”, parques, plazas públicas, UTOPÍAS y centros culturales se llevarán de elencos que interpretarán música del género para que las y los asistentes puedan sacar sus mejores pasos.



Durante esta jornada del 9 de noviembre se afinarán pasos y se compartirán saberes de manera colectiva, en un ambiente de alegría junto a toda la comunidad danzonera.



El sábado 15 de noviembre a las 17 horas, se llevará a cabo el Conversatorio “Cuba-México. Los caminos del Danzón”, en el Museo de la Ciudad de México, con la participación estelar de Ethiel Failde de la Orquesta Failde de Cuba, en compañía de Pável Granados. Entrada libre.



El Gran Baile de Danzón y las jornadas previas serán días para recordar que el danzón no solo se baila, también se vive, se comparte y se hereda. Con este festejo, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma su compromiso con mantener vivas las tradiciones y preservar géneros musicales y danzas que son parte esencial de la identidad chilanga.