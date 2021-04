De nada valieron los señalamientos, aprueban diputados Ley de Hidrocarburos

El aval se dio con 292 votos a favor, 153 en contra y 11 abstenciones.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Hidrocarburos, pese a advertencias sobre el aumento en el precio de los combustibles y una lluvia de amparos por la revocación de permisos.

Ahora se discuten las reservas.

En el debate, diputados de Oposición advirtieron que el cambio en el régimen de permisos en el manejo de hidrocarburos generará escasez de combustibles y aumento de precios, lluvia de amparos y mayor deterioro en el clima de inversión en México.

De entrada, la mayoría de Morena desechó una moción suspensiva presentada por el PAN, en la que se advirtió que la iniciativa presidencial es violatoria de la Constitución y de tratados internacionales.

El priista Enrique Ochoa, ex director de la Comisión Federal de Electricidad, recordó que los expertos que dejaron hablar en la Comisión de Energía les dijeron que la reforma es inconstitucional y no cumple compromisos internacionales en la materia.

Al tiempo, reprochó, de que se ignoró en el dictamen todas las alertas sobre el impacto jurídico y comercial de la nueva reforma ante la intención de revocar permisos actuales.

Dijo que en el dictamen no hay nada que muestre que se incrementará la producción de gasolina, petróleo y gas natural, al tiempo de agregar que se viola el precepto de no retroactividad por la propuesta de cancelar los permisos actuales.

El panista Justino Arriaga dijo que la reforma nacerá muerta, por la violación de principios y derechos constitucionales y de tratados, además de que generará mayor incertidumbre en la economía nacional.

Acusó que la reforma a la Ley de Hidrocarburos es un intento burdo para derrumbar la reforma energética de Enrique Peña, sin cambiar la Constitución.

“Anímense…, nadie come lumbre, con esto pretenden cumplir capricho de campaña y van a generar un retroceso de muchos años en materia de hidrocarburos.

El diputado de Movimiento Ciudadano Jacobo Cheja condenó la práctica de Morena de no respetar las formas ni los fondos legales cuando se trata de iniciativas presidenciales.

“Digámoslo con todas sus letras: lo que busca este dictamen es que el Ejecutivo federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), tenga un mayor control en la cadena productiva de los hidrocarburos, incluyendo actividades como la refinación, el tratamiento, la importación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de los hidrocarburos, actividades en las cuales debe haber libre competencia, libre concurrencia y participación del sector privado, como lo establece el artículo 28 de la Constitución”, expuso.

Llamó a hacer una reforma integral para combatir el huachicol en combustibles y cumplir la promesa pendiente del Ejecutivo federal de reducir en forma efectiva el precio de las gasolinas, revisando el impuesto que se cobra al consumidor en el precio final.