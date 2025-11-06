Rojo de la Vega recibe a delegación coreana en la alcaldía Cuauhtémoc

-El encuentro busca impulsar intercambios en materia de cultura, turismo, movilidad y desarrollo urbano.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega recibió en la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc a la delegación oficial del Distrito de Seocho, República de Corea, encabezada por su vicealcalde Young Jun Chung, quien acudió acompañado de Jin Suk Mun, jefe de la División de Gestión de Tránsito y Aparcamiento, y Seong Jin Lim, responsable de la División de Cultura y Turismo de la Embajada de Corea en México.



Durante la reunión, la alcaldesa destacó la importancia de la cooperación internacional como vía para el intercambio de experiencias exitosas en beneficio de las comunidades locales.



“Nos honra recibirles en la Alcaldía Cuauhtémoc, que es el centro cultural, político, económico y social, no solo de la Ciudad de México, sino del país entero y hoy más que retomar una relación institucional, queremos revitalizarla con fuerza y con una visión compartida y del futuro.”, expresó Rojo de la Vega.



El encuentro tuvo como propósito abrir nuevas oportunidades de cooperación bilateral, particularmente en temas de movilidad urbana, cultura, turismo y desarrollo sustentable, con miras a generar futuras actividades conjuntas entre ambas administraciones.



La alcaldesa subrayó que la alianza con Seocho se enmarca en una agenda de diplomacia cultural impulsada desde el gobierno de Cuauhtémoc, centrada en el intercambio de experiencias y prácticas urbanas que contribuyan al desarrollo social y económico de ambas demarcaciones.



“Nos interesa aprender de sus exitosas prácticas, pero también compartir lo que nos hace únicos, nuestra capacidad de hacer comunidad a través del arte, de la memoria, de la innovación, de la industria y de la inclusión”, señaló.



La delegación coreana reconoció la relevancia de la Alcaldía Cuauhtémoc como centro histórico y cultural de la Ciudad de México, y reiteró su disposición para mantener un diálogo constante y colaborativo con el gobierno local.