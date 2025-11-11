Inicia 2ª entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias

Informaron que se trabaja en la reconstrucción de las comunidades afectadas por las lluvias en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, y Veracruz.

Los apoyos para vivienda serán de entre 15 y 70 mil pesos; para locales comerciales de 20 a 50 mil pesos, de acuerdo al grado de afectación de cada inmueble; en el caso de pérdidas en agricultura o ganadería, el apoyo es de 50 mil pesos



La secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 10 al 16 de noviembre, se lleva a cabo la entrega del segundo apoyo para reconstrucción en las comunidades afectadas por las lluvias extraordinarias que se registraron a inicios de octubre en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz.



“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos trabajando en la atención de las zonas y familias afectadas por las lluvias en los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz”.



Explicó que, para recibir el segundo pago, a las personas se les enviará un mensaje de texto (SMS) al celular que dejaron como medio de comunicación para informarles día, hora y módulo que les corresponde para recibir su apoyo.



Agregó que en la segunda entrega, los apoyos para vivienda serán de entre 15 y 70 mil pesos; para locales comerciales de 20 a 50 mil pesos, de acuerdo al grado de afectación de cada inmueble; en el caso de pérdidas en agricultura o ganadería, el apoyo es de 50 mil pesos.



Ariadna Montiel precisó que para la entrega del apoyo a través del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN), es necesario que la persona presente el talón del primer pago, copia de identificación oficial con fotografía y CURP.