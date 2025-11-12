Afirma García Harfuch que continuarán los bloqueos de señales telefónicas en cárceles

Mencionó que 12 penales concentran el 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que se han detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 089.



El secretario detalló que para inhibir este delito y proteger a la población se han bloqueado las señalas las antenas de comunicación en torno a los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas; así como el bloqueo total de los servicios 3G y 4G en los alrededores del penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México.



Indicó que durante el primer trimestre del próximo año estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México.



Señaló: “Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar”, precisó.



El secretario de Seguridad informó que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios del país, donde se han asegurado teléfonos celulares, chips, drogas y diversos tipos de armas.



Detalló que han sido reportados 2389 números telefónicos desde los que se busca extorsionar a la población, de los cuales se ha logrado bloquear el 33% de esas líneas.



García Harfuch destacó el incremento en el número de denuncias a la línea de atención 089 contra ese delito, donde se han recibido más de 83 mil 831 llamadas.



El secretario resaltó que gracias a estas denuncias se logró evitar 75% de las extorsiones, mientras que 8 mil 682, equivalente a 10%, sí se dio la extorsión, además de que se ha logrado generar 2929 carpetas de investigación y se ha detenido a 478 personas relacionadas con este delito.