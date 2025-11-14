Apuesta la alcaldía Benito Juárez por planeación urbana y movilidad sustentable: Luis Mendoza

-Reafirma su compromiso con una gestión urbana ordenada, participativa y con visión de futuro.

La alcaldía Benito Juárez instaló el Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial y formalizó la creación de la Comisión de Nomenclatura, dos órganos colegiados de carácter informativo que fortalecerán la planeación urbana, la movilidad sustentable y la identidad territorial de la demarcación.



El acto fue encabezado por el alcalde en Benito Juárez, Luis Mendoza, quien afirmó que “el objetivo es preservar la identidad urbana y cultural de Benito Juárez, garantizar un ordenamiento territorial coherente y promover la participación ciudadana en lo que tenga que con el espacio público”.



El Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, establecido conforme a lo dispuesto en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, tiene como propósito promover una movilidad ordenada, segura y accesible, mediante la coordinación entre autoridades locales, especialistas y ciudadanía.



Entre sus principales funciones se encuentran diagnosticar y proponer acciones para mejorar la infraestructura vial, peatonal y ciclista, fomentar la movilidad sustentable, impulsar programas de educación y prevención de accidentes, evaluar y dar seguimiento a obras o intervenciones viales que incidan en la circulación y accesibilidad e incorporar la participación ciudadana en el diseño de soluciones integrales para garantizar un entorno de movilidad eficiente.



Por su parte, la Comisión de Nomenclatura fue creada con base en la Ley Orgánica de las Alcaldías y la Ley de Desarrollo Urbano, como un órgano técnico encargado de regular, revisar y emitir opinión sobre la asignación, modificación o sustitución de nombres de calles, plazas, parques y números oficiales de predios.



Con estas acciones, el gobierno encabezado por el alcalde Luis Mendoza reafirma su compromiso con una gestión urbana ordenada, participativa y con visión de futuro, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las y los vecinos de Benito Juárez.