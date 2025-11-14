Desciende de manera alarmante en México el gusto por la lectura: Inegi

Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló una disminución marcada en los hábitos de lectura en México durante la última década.
Entre 2015 y 2024, el porcentaje de hombres que leen pasó de 86.7% a 69.9%, mientras que en mujeres descendió de 81.9% a 69.3%, cifras que reflejan una pérdida generalizada del interés por los materiales escritos.
El Fondo de Cultura Económica (FCE) presentó sus ejes estratégicos 2025-2030, que buscan colocar nuevamente la lectura como una actividad cotidiana capaz de fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y la inclusión social.
El Programa Institucional del FCE establece cuatro objetivos centrales:
- Fortalecer la educación mediante la producción y distribución de libros y materiales didácticos.
- Fomentar la lectura como disfrute, promoviendo un acercamiento más libre, lúdico y accesible.
- Expandir la oferta de libros a bajo costo en todo el país para garantizar mayor alcance.
- Impulsar procesos editoriales eficientes, tanto en México como en sus filiales internacionales.
Como parte de su modernización, la entidad anunció además la creación de un Programa Editorial de Libros Electrónicos, así como la actualización de formatos digitales —incluyendo audiolibros y e-books— para adaptarse a las nuevas formas de consumo cultural.