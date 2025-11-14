Desciende de manera alarmante en México el gusto por la lectura: Inegi

-Entre 2015 y 2024, el porcentaje de hombres que leen pasó de 86.7% a 69.9%, mientras que en mujeres descendió de 81.9% a 69.3%, cifras que reflejan una pérdida generalizada.

Un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló una disminución marcada en los hábitos de lectura en México durante la última década.



Entre 2015 y 2024, el porcentaje de hombres que leen pasó de 86.7% a 69.9%, mientras que en mujeres descendió de 81.9% a 69.3%, cifras que reflejan una pérdida generalizada del interés por los materiales escritos.



El Fondo de Cultura Económica (FCE) presentó sus ejes estratégicos 2025-2030, que buscan colocar nuevamente la lectura como una actividad cotidiana capaz de fortalecer el pensamiento crítico, la creatividad y la inclusión social.



El Programa Institucional del FCE establece cuatro objetivos centrales: