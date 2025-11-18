Implementa la alcaldía Cuauhtémoc intervención para fortalecer la seguridad vial en el entorno escolar

-Consistió en el rediseño de cruces peatonales, ampliación de áreas de espera, señalización horizontal, ordenamiento en esquinas y medidas de acortamiento de trayectos peatonales.

La Alcaldía Cuauhtémoc puso en marcha una intervención táctica de seguridad vial en el entorno del jardín de niños Xochipilli, la primaria Guelatao de Juárez y la secundaria Abraham Lincoln, ubicados en la colonia Obrera, una zona donde diariamente circula transporte de carga y vehículos de alto volumen que representan un riesgo para niñas, niños y jóvenes que transitan a pie.



La intervención consistió en el rediseño de cruces peatonales, ampliación de áreas de espera, señalización horizontal, ordenamiento en esquinas y medidas de acortamiento de trayectos peatonales. Estas acciones se definieron con base en los flujos principales de ingreso y salida de la comunidad escolar, priorizando desplazamientos seguros y visibles para estudiantes, madres, padres y docentes.



El proyecto se llevó a cabo con el acompañamiento técnico de E-Misión Cero y México Previene, organizaciones especializadas en movilidad segura y prevención de siniestros viales, así como con la participación de instituciones académicas, sector privado y vecinas y vecinos de la colonia Obrera. Su colaboración permitió integrar diagnósticos de campo, conteos peatonales y análisis de riesgos que respaldaron el diseño de la intervención.



De acuerdo con organismos internacionales como la OMS y ONU-Hábitat, los entornos escolares con presencia de transporte pesado requieren medidas específicas, ya que los vehículos de carga presentan mayores puntos ciegos, mayor distancia de frenado y altos niveles de convivencia con peatones vulnerables, lo que incrementa la probabilidad de un incidente vial grave. La colonia Obrera concentra actividades industriales, bodegas y rutas de distribución que incrementan este tránsito diariamente.



Por ello, la administración que encabeza Ale Rojo de la Vega ha priorizado intervenciones tácticas en zonas de riesgo, privilegiando soluciones rápidas, de bajo costo y alto impacto, para reducir conflictos entre vehículos de gran tamaño y peatones. Este tipo de acciones se han implementado en diversas ciudades del mundo como parte de estrategias de “calles completas” y movilidad segura.



Además del rediseño físico, la alcaldía realizó trabajos de balizamiento, ordenamiento de paradas improvisadas, recuperación de banquetas y ajustes para mejorar la visibilidad en cruces, elementos que contribuyen a disminuir riesgos y facilitar trayectos peatonales más claros y protegidos.



La Alcaldía Cuauhtémoc reiteró que estas intervenciones se integran a una estrategia más amplia que busca fortalecer la seguridad vial en las 33 colonias, con énfasis en espacios donde niñas, niños y jóvenes se desplazan diariamente.