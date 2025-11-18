Reúne SEDEMA a mujeres polinizadoras para fortalecer la red “Jardines para la Vida”

-El encuentro fortaleció la cohesión y colaboración de la red de mujeres polinizadoras, reconociendo su papel en la conservación de la biodiversidad urbana.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), encabezada por Julia Álvarez Icaza Ramírez, a través de la DGCPCA y la Dirección de Cultura Ambiental, llevó a cabo el Encuentro de Mujeres Polinizadoras: “Mujeres que Florecen y Transforman”, un espacio dedicado a reconectar y fortalecer a las participantes del programa Jardines para la Vida, impulsado desde 2019 para promover el uso de plantas nativas como refugio y alimento para especies polinizadoras urbanas.



El evento se realizó el fin de semana, en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre “Los Coyotes”, donde se reconoció la labor de las mujeres que integran la red 2019–2024 y su papel como agentes de cambio socioambiental, fundamentales para la construcción de una ciudad más diversa, justa y resiliente.



La jornada inició con palabras de bienvenida de la Subdirectora de Educación para la Sustentabilidad, Vanessa Bonilla Balderas, y continuó con tres paneles temáticos: “Raíces compartidas” (mujeres fundadoras 2019–2020), “Florecer en comunidad” (experiencias territoriales 2021–2023) y “Nuevos brotes” (alianzas 2025). Posteriormente, se desarrollaron dinámicas participativas como el Mapeo Colaborativo JPV, a cargo de Georgina García López; el ejercicio simbólico “Tejido vivo”; y una Mesa de acuerdos para construir compromisos hacia la Red 2026.



Para el cierre, se realizó la lectura colectiva del Manifiesto de las Mujeres Polinizadoras y la entrega simbólica de constancias del programa Jardines para la Vida 2025, seguida de una foto grupal y una convivencia entre las asistentes. El evento contó con la presencia de entre 80 y 100 personas, así como de autoridades como la Directora de Cultura Ambiental, Alejandra Atzín Ramírez Hernández, y el Director del Zoológico “Los Coyotes”, Octavio López Fernández