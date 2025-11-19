Toluca promueve e impulsa la Feria del Empleo para Mujeres: Ricardo Moreno

-Las mujeres accedieron a más de 350 vacantes ofertadas por 40 empresas

Para reafirmar el compromiso de seguir construyendo una capital incluyente y orientada al bienestar de la población, se llevó a cabo la Feria del Empleo para Mujeres, en el Parque Industrial Exportec II, la cual reunió a cientos de buscadoras de empleo y a empresas comprometidas con la igualdad



El Presidente Municipal Ricardo Moreno destacó que esta primera feria de empleo dirigida específicamente a mujeres demuestra que el sector productivo impulsa el desarrollo económico con perspectiva de género, generando así acciones que fortalezcan sus condiciones de vida y reduzcan la brecha salarial.



Asimismo, hizo un llamado a seguir construyendo una capital donde las oportunidades laborales sean equitativas, donde las mujeres no tengan que esforzarse el doble para salir adelante, pues “hoy el país ha avanzado históricamente alcanzando el liderazgo de la Federación y del Estado por mujeres”, siendo estos cambios, la motivación para seguir formando el camino para todas.



Subrayó que estas más de 350 vacantes ofertadas, brindan estabilidad económica, transforman vidas y fortalecen a las familias, pues a la par de programas permanentes como los Martes de Empleo, las Mañanas de Reclutamiento y dos grandes y exitosas Ferias de Empleo previas, se han vinculado a más de siete mil personas a una fuente laboral. Ello sin contar los poco más de 6 mil empleos directos creados a partir de nuevas y valiosas inversiones en nuestra capital, sumando en total, en lo que va del año, poco más de 13 mil nuevos empleos para las familias Toluqueñas.



Por su parte, la directora general de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel Jaramillo, resaltó que la feria es resultado de la sinergia constante con los sectores empresarial y académico, lo que reafirma la visión colaborativa del Gobierno municipal, pues las 40 empresas ofrecen oportunidades administrativas, gerenciales y auxiliares, permitiendo que quienes asisten comparen las opciones y se postulen a aquellas que mejor se ajusten a sus necesidades.



En su participación, el director general del Parque Industrial Exportec, Jorge Alberto Osorio Moreno y el Presidente de la Asociación de Industriales Exportec A.C., José Domingo Aguilar Guillen, coincidieron al destacar que acciones como esta son el motor para impulsar el talento y la capacidad transformadora de las mujeres en el ámbito laboral, pues el esfuerzo del sector público y privado abre oportunidades reales para fortalecer la cohesión social.